12 medali Polaków na krótkim torze

Na tę liczbę składa się złoty medal wywalczony sześć lat temu przez Natalią Maliszewską na dystansie 500 metrów w holenderskim Dordrechcie. Do tego w naszym dorobku znajdują się trzy medale srebrne i osiem brązowych. W najbliższy weekend o kolejne medale mistrzostw Europy rywalizacja toczyć się będzie ponownie w Dreźnie. Transmisje na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Pierwsze mistrzostwa Europy na krótkim torze odbyły się 1997 roku w Malmoe. Polskę reprezentowało wówczas troje zawodników: Marta Bakier oraz Ludwik Krawczyk i Maciej Pryczek. W klasyfikacji wielobojowej reprezentantka Polski zakończyła rywalizację na 18. miejscu, obaj Polacy zostali sklasyfikowani na 19. pozycji.

Szczęśliwe Heerenveen…

Na pierwszy medal mistrzostw Europy musieliśmy poczekać aż czternaście kolejnych edycji. W 2011 roku w Heerenveen srebro na 500 metrów wywalczyła Patrycja Maliszewska. W finale A lepszą od naszej łyżwiarki była jedynie Włoszka Martina Valcepina.

Na kolejny krążek, a w zasadzie dwa miejsca na podium Biało-Czerwonych musieliśmy czekać kolejne dwa lata. W szwedzkim Malmoe swój drugi medal na dystansie 500 metrów wywalczyła Patrycja Maliszewska, zajmując trzecie miejsce za Włoszką Arianną Fontaną i Holenderką Jorien ter Mors. Maliszewska ze Szwecji wróciła z dwoma krążkami, ten drugi także brązowy wywalczyła razem z koleżankami w sztafecie. Poza Patrycją Maliszewską skład naszego teamu uzupełniły jej młodsza siostra Natalia oraz Aida Bella, Paula Bzura i Marta Wójcik. Polki w finale wyprzedziły Węgierki, nieznacznie przegrywając z Holenderkami i Niemkami.

Superfinał Patrycji

Czwarty i piąty medal Polaków na mistrzostwach Europy na krótkim torze był zasługą – a jakże – Patrycji Maliszewskiej. W 2015 roku zawody odbyły się w holenderskim Dordrechcie. Starsza z sióstr Maliszewskich najpierw była trzecia na swoim koronnym dystansie 500 metrów, walkę o złoto z Brytyjką Elise Christie oraz z Rosjanką Sofią Prosvirnovą, która wyprzedziła naszą łyżwiarkę w końcówce finałowego wyścigu.

Dobre starty w Dordrechcie sprawiły, że Maliszewska miała jeszcze szansę stanąć na podium w klasyfikacji wielobojowej. Dotychczas nikomu ta sztuka się jeszcze nie udała i to w rywalizacji zarówno na krótkim jak i długim torze! Polka po trzech konkurencjach (1500, 500 i 1000 metrów) była siódma w wieloboju i aby liczyć się w walce o podium w klasyfikacji generalnej, musiała zdystansować rywalki na 3000 metrów w Superfinale. Przebieg tego wyścigu był szokiem dla wszystkich! Maliszewska ruszyła bardzo mocno od samego startu, a wobec tego, że rywalki nie kwapiły się do pogoni za Polką, ta bardzo szybko zdublowała pozostałe zawodniczki startujące w tym wyścigu. Ostatecznie nasza reprezentantka jako pierwsza przecięła linię mety i tym samym zapewniła sobie brąz w wieloboju! To był historyczny wyścig i wielki sukces dla polskiego łyżwiarstwa! - Bieg był wyczerpujący i dałam z siebie wszystko. Musiałam zostawić całą siebie na lodzie, żeby poczuć ile wart jest medal i ile wysiłku trzeba włożyć, aby stanąć na podium wielobojowych mistrzostw Europy. Ten dystans jest dla mnie za długi i to była moja inicjatywa, żeby spróbować dublować rywalki. Wszystko potoczyło się po mojej myśli – wspominała ten fantastyczny wyścig reprezentantka Polski.

Natalia przejęła pałeczkę!

W 2019 roku ponownie areną zmagań ME był Dordrecht i znowu to holenderskie miasto okazało się szczęśliwe dla Polski. Znowu na podium widniało nazwisko Maliszewska, ale tym medal wywalczyła młodsza siostra Natalia, dla której był to pierwszy medal wywalczony w rywalizacji indywidualnej. Polka zdobyła złoto na 500 metrów i jest to jak na razie jedyny medal z najcenniejszego kruszcu wywalczony przez reprezentanta Polski. Maliszewska w decydującym wyścigu wyprzedziła Włoszkę Martinę Valcepine oraz Holenderki Larę van Ruijven i Suzannę Schulting. - Zrobiłam wszystko, co do mnie należało. Przez pierwsze kółko się przewiozłam, za co mogę podziękować Holenderce Larze van Ruijven. Mogłam odpocząć, a później ją wyprzedzić, pojechać maksymalnie szybko drugą rundę blokując rywalki, które przecież z tyłu czaiły się, aby mi ten medal wyrwać – mówiła na mecie zdobywczyni historycznego złotego medalu.

Rok później Maliszewska broniła złota w zawodach, które odbyły się w Debreczynie. Polka nie zawiodła i choć nie udało jej się powtórzyć wyniku z Dordrechtu, to medal brązowy na 500 metrów potwierdził jej przynależność do europejskiej czołówki. Na najwyższym stopniu podium stanęła Suzanne Schulting z Holandii, druga była Włoszka Martina Valcepina.

Olivia na piątkę…

Ostatnie trzy edycje ME odbyły się w gdańskiej hali Olivia w latach 2021, 2023 i 2024. W 2022 roku zawody tej rangi, które miały się odbyć w Dreźnie, zostały odwołane ze względu na pandemię koronawirusa. Zresztą już rok wcześniej gdy rywalizowano w Gdańsku, właśnie ze względu na obostrzenia związane Covidem, zmagania odbywały się bez kibiców. Pierwsze zawody ME w Gdańsku ponownie okazały się szczęśliwe dla Natalii Maliszewskaiej, która wywalczyła srebro na 500 metrów, w finale przegrywając jedynie z Holenderką Suzanne Schulting. Tym samym młodsza z sióstr Maliszewskich skompletowała wszystkie kolory medali wywalczone w rywalizacji indywidualnej ME, w dodatku na dystansie 500 metrów. Do złota wywalczonego w Dordrechcie i brązu w Debreczynie, dołożyła srebro w Gdańsku. Walkę o złoto przegrała minimalnie z Holenderką Suzanne Schulting.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i odwołaniu zawodów w Dreźnie, kolejne mistrzostwa Europy odbyły się ponownie w Gdańsku w 2023 roku. Własne ściany i tym razem pomogły Biało-Czerwonym, którzy wywalczyli dwa krążki. Swój piąty medal, a czwarty indywidualnie, wywalczyła Natalia Maliszewska, która na swoim koronnym dystansie 500 metrów zdobyła srebro. Nasza łyżwiarka w finale przegrała jedynie z Holenderką Suzanne Schulting. W rywalizacji sztafet męskich na najniższym stopniu stanęli nasi łyżwiarze i był to pierwszy medal Polaków w historii występów na mistrzostwach Europy zarówno w sztafecie jak i w konkurencjach indywidualnych. W Gdańsku skład naszej męskiej sztafety tworzyli Paweł Adamski, Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński i Diane Sellier. Złoto wywalczyli Holendrzy, srebro Włosi, a walce o brąz Polacy okazali się lepsi od Francuzów.

„Mikst” uzupełnił dorobek medalowy

Gospodarzem ubiegłorocznych ME był ponownie Gdańsk i tak jak rok wcześniej rywalizację w Olivii Polacy zakończyli z dwoma medalami. Historyczne podium wywalczyła nasza sztafeta mieszana, która zajęła drugie miejsce. Biało-Czerwoni startujący w składzie Nikola Mazur, Michał Niewiński, Diane Sellier i Kamila Stormowska (we wcześniejszych wyścigach startowali także Łukasz Kuczyński i Gabriela Topolska) walkę o złoto przegrali w finale z Holendrami o zaledwie 0,009 sekundy! Tym samym skompletowaliśmy medale we wszystkich trzech konkurencjach sztafet – po brązowych medalach sztafety kobiet w Malmoe w 2013 roku i męskiej przed rokiem w Gdańsku. Zresztą drugi krążek w ubiegłorocznych ME wywalczyli także panowie, zajmując ponownie tym razem z Holendrami i Belgami. W porównaniu do składu naszej kadry z 2022 roku, teraz nastąpiła jedna zmiana – za Pawła Adamskiego startował Felix Pigeon, a poza tym startowali także Kuczyński, Niewiński i Sellier.

Zdecydowanymi multimedalistkami w naszej kadrze są siostry Patrycja i Natalia Maliszewskie, które indywidualnie wywalczyły osiem krążków, a dziewiąty skompletowały startując w sztafecie razem z Aidą Bellą, Paulą Bzurą i Martą Wójcik. Dotychczasowy dorobek Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy na krótkim torze to dwanaście medali. Oby ten trzynasty i kolejne udało się zdobyć w Dreźnie.