Czwarta rakieta świata za burtą! 30-latka zaskoczyła na Australian Open

Elina Switolina poszła w ślady swojego męża Gaela Monfilsa i awansowała w sobotę do czwartej rundy (1/8 finału) wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Ukraińska tenisistka, podobnie jak Francuz, wyeliminowała turniejową "czwórkę" - Włoszkę Jasmine Paolini 2:6, 6:4, 6:0.

30-letnia Switolina, rozstawiona w Melbourne z numerem 28., wywalczyła awans do 4. rundy kilka godzin po tym, jak tego samego dokonał osiem lat starszy Monfils, który kibicował żonie pod koniec spotkania z trybun.

- Chciałabym powiedzieć, że poczułam się zainspirowana zwycięstwem mojego męża, ale grałam tak źle w pierwszym secie, że nie jestem pewna, czy tak było - przyznała po meczu Ukrainka.

Powrót w drugiej partii po tym, jak pierwszą przegrała 2:6, 27. w światowym rankingu tenisistka zawdzięcza swojemu walecznemu charakterowi.

- Nie byłabym zbyt dumna, gdybym miała tak skończyć mecz, więc starałam się włożyć w niego dużo walki i zostać tak długo, jak tylko mogę. Na tak wielu różnych poziomach Ukraińcy wykazują odporność. Walczymy o to, co nasze. Bardzo chcemy to mieć – duch walki jest w naszej krwi - przyznała Switolina.

Zwycięstwo nad czwartą na liście WTA Paolini to pierwsza wygrana Ukrainki nad zawodniczką z czołowej piątki rankingu od 2023 roku, gdy w Wimbledonie wyeliminowała... ówczesną liderkę Igę Świątek.

W zeszłym roku Switolina również dotarła w Australian Open do 4. rundy, ale musiała skreczować w meczu o ćwierćfinał z powodu kontuzji pleców. W tej edycji jej kolejną rywalką będzie Rosjanka Weronika Kudiermietowa. Najlepszy wynik Ukrainki w Melbourne to ćwierćfinał. Ostatni raz osiągnęła go w 2019 roku.

Wynik meczu 3. rundy:

Elina Switolina - Jasmine Paolini 2:6, 6:4, 6:0.

AA, PAP