Djokovic znów zszokował! "Collins zachowała się mądrze"

Australian Open trwa w najlepsze, a fani z całego świata poza wyczynami boiskowymi komentują również zachowania poszczególnych zawodników i zawodniczek. Jedną z budzących kontrowersje postaci jest Danielle Collins, który zaskoczyła wszystkich po meczu z Destanee Aiavą.



Cały świat mógł zobaczyć obrazki, gdy po zwycięstwie Collins reaguje na gwizdy kibiców. Amerykanka wysyłała im ironiczne pocałunki, przykładała rękę do ucha, wyraźnie czekając na reakcję, a nawet klepała się po... pośladkach wskazując tym samym, gdzie fani mogą zaadresować swoje opinie na jej temat. Postać Amerykanki wyraźnie polaryzuje cały świat tenisa i nie jest to pierwszy raz, gdy jej gesty są na językach światowej prasy.

ZOBACZ TAKŻE: Zamieszanie tuż przed meczem Świątek. Sędzia musiała reagować. Polka upomniana



Warto przy tym wspomnieć, że Collins to od tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu również persona non grata w środowisku kibiców tenisa w Polsce. Amerykanka naraziła się naszym fanom po tym, jak w obraźliwych słowach wypowiedziała się na temat Igi Świątek, nazywając ją fałszywą i nieszczerą. Tym razem Djokovic odniósł się do jej zachowania podczas Australian Open.



- Uwielbiam jej odpowiedź. To, co robi na korcie i poza nim. Jestem dużym fanem Danielle Collins. Byłem również wcześniej, ale po tym, co zrobiła, jestem jeszcze większym. Dokładnie znam to uczucie i myślę, że było to całkiem śmieszne i mądre zachowanie. Jestem jej dużym fanem - podsumował Djokovic.



Popularny Serb jest także znany z kontrowersyjnych zachowań i niecodziennych wypowiedzi również w kontekście Australian Open. Tylko w zeszłym roku w wulgarny sposób odezwał się do jednej z głośnych kibicek podczas meczu z Dino Prizmicem, czym wywołał skandal już w swoim pierwszym meczu zeszłorocznego wielkoszlemowego turnieju.

PI, Polsat Sport