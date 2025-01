Przerażające sceny na Australian Open! Wielka rywalka Świątek zwijała się z bólu. Dramat o krok

Do groźnej sytuacji w Melbourne doszło zaledwie po trzech gemach rywalizacji. Wówczas Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, zgłaszając swojemu fizjoterapeucie uraz pleców. Widać było grymas bólu na twarzy reprezentantki Kazachstanu. Wydawało się, że siódma "rakieta" świata nie będzie w stanie kontynuować gry, ale pozbierała się. Do tego stopnia, że wygrała 6:3, 6:4.

Warto podkreślić, że pod koniec pojedynku Rybakina poprosiła o drugą przerwę medyczną, natomiast schodząc z kortu nie była w stanie dźwigać swojej torby.

- Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak to się stało. To stało się tak nagle i nie było łatwo. Czy lepiej się teraz czuję? Niekoniecznie. Mam nadzieję, że mój fizjoterapeuta zdziała cuda - przyznała tuż po meczu.

ZOBACZ TAKŻE: Djokovic znów zszokował! "Collins zachowała się mądrze"

Rybakina awansowała do czwartej rundy, w której powinna zmierzyć się z Madison Keys lub Danielle Collins. Sęk w tym, że sama zainteresowana podkreśliła na konferencji prasowej, że nie wyklucza wycofania się z turnieju!

- To był dla mnie ciężki mecz. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić do pełni zdrowia. Mam na to niecałe dwa dni. Ale przyznam szczerze, że nie wygląda to dobrze, ponieważ kontuzja dotyczy dolnych partii pleców - powiedziała 25-latka.

Rybakina to jedna z najlepszych tenisistek świata ostatnich lat i zarazem jedna z największych rywalek Igi Świątek. W 2022 roku wygrała Wimbledon, natomiast rok później dotarła do finału Australian Open, będąc kilka miesięcy później sklasyfikowana na najwyższym w karierze trzecim miejscu w rankingu WTA.

Polsat Sport