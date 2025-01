Emocje do ostatniego rzutu. Zacięte starcie w ORLEN Basket Lidze

Spotkanie na początku było wyrównane, chociaż to zespół ze Słupska miał inicjatywę w ofensywie. Po trafieniach Justice’a Sueinga i Szymona Tomczaka był już lepszy o sześć punktów. Po chwili trójki dołożyli Mateusz Dziemba oraz Loren Jackson, a różnica wynosiła nawet 14 punktów. Straty zmniejszali jeszcze Jarosław Zyskowski i Mikołaj Witliński, a po 10 minutach było 23:19.

Dość szybko w drugiej kwarcie do remisu doprowadził Jakub Schenk. Od razu swoimi rzutami odpowiadał jednak na to Sueing. Spotkanie było ciągle wyrównane, a późniejsza akcja Nicka Johnsona dawała przewagę sopocianom. Pierwsza połowa ostatecznie zakończyła się wynikiem 39:43.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Robertsa Stelmahersa wracał do gry - pomagali w tym Michał Nowakowski, Szymon Tomczak i Alex Stein. Teraz to przyjezdni znowu musieli gonić wynik. Udało się to dopiero po kilku chwilach dzięki aktywności Aarona Besta. Później swoje akcje kończył także Nick Johnson. Dzięki temu po 30 minutach było 57:60.

W kolejnej części gry drużyna trenera Żana Tabaka starała się ciągle utrzymywać na prowadzeniu. Ważne akcje kończyli Mikołaj Witliński i Jakub Schenk, przez co różnica wzrosła do sześciu punktów. Energa Icon Sea Czarni nie poddawali się do samego końca. Straty zmniejszał jeszcze Loren Jackson - po jego rzutach wolnych został tylko punkt od odrobienia. Po zaciętej końcówce Trefl zwyciężył ostatecznie 77:73.

Po 15 punktów dla gości rzucili Nick Johnson i Jakub Schenk. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Justice Sueing z 19 punktami i 8 zbiórkami.

ORLEN Basket Liga - 15. kolejka

Energa Icon Sea Czarni Słupsk - Trefl Sopot 73:77 (23:19, 16:24, 18:17, 16:17)

Czarni: Justice Sueing 19, Alex Stein 18, Loren Jackson 14, Michał Nowakowski 10, Szymon Tomczak 7, Mateusz Dziemba 3, Fahrudin Manjgafic 2, Quincy Ford 0, Jakub Musiał 0;

Trefl: Nicholas Johnson 15, Jakub Schenk 15, Jarosław Zyskowski 11, Aaron Best 11, Mikołaj Witliński 10, Geoffrey Groselle 4, Keondre Kennedy 4, Darious Moten 4, Nahiem Alleyne 3.

