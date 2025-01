Górnik lepszy w derbach Dolnego Śląska. Trzecie zwycięstwo z rzędu

Zdecydowanie lepiej to spotkanie rozpoczęli wałbrzyszanie - świetnie radził sobie przede wszystkim Dariusz Wyka. Po jego trójce było już 13:5. Dopiero później Angel Nunez i Daniel Gołębiowski starali się zmniejszać straty. Ciągle aktywny był jednak Wyka, a dzięki akcji Ike’a Smitha po 10 minutach było 19:13. Jeremy Senglin i Adam Waczyński na początku drugiej kwarty zmniejszali straty do zaledwie punktu. Janis Berzins i Alterique Gilbert nie chcieli pozwolić już jednak na nic więcej. Później jednak Senglin doprowadził do remisu. Ostatecznie Gilbert ustalił wynik pierwszej połowy na 37:34.

Zaraz po przerwie drużyna trenera Andrzeja Adamka zanotowała rewelacyjną serię 13:0, więc po akcji 3+1 Toddricka Gotchera i zagraniu Dariusza Wyki miała już nawet 16 punktów przewagi. Dopiero po ponad pięciu minutach przerwał to Jeremy Senglin. Gospodarze grali teraz niezwykle efektywnie i cały czas utrzymywali sporą przewagę. Po rzucie wolnym Kacpra Marchewki po 30 minutach było 66:46. Kolejną kwartę zespół trenera Aleksandara Joncevskiego rozpoczął od serii 0:7 - po trójce Adama Waczyńskiego miał nadzieję na dalsze odrabianie strat. Dość szybko sytuację opanowali jednak Alterique Gilbert oraz Ike Smith. Ostatecznie Górnik Zamek Książ zwyciężył 77:60.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Dariusz Wyka z 13 punktami i 14 zbiórkami. Jeremy Senglin zdobył dla gości 13 punktów i 3 asysty.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych – Śląsk Wrocław 77:60 (19:13, 18:21, 29:12, 11:14)

Punkty:

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Toddrick Gotcher 14, Dariusz Wyka 13, Grzegorz Kulka 13, Ikeon Smith 11, Alterique Gilbert 9, Joshua Patton 6, Maciej Bojanowski 4, Janis Berzins 4, Kacper Marchewka 3.

Śląsk Wrocław: Jeremy Senglin 13, Angel Nunez 11, Adrian Bogucki 9, Adam Waczyński 9, Marcel Ponitka 6, Daniel Gołebiowski 5, Donell Cooper 3, Ajdin Penava 2, Kenan Blackshear 2, Błażej Kulikowski 0.

plk.pl