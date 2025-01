Maciej Kot tuż za podium, było tak blisko. Zabrakło 0,1 punktu

Do niedzielnego konkursu przystąpiło sześciu Polaków. Jarosław Krzak został zdyskwalifikowany, z kolei Tymoteusz Amilkiewicz i Kacper Juroszek nie weszli do drugiej serii. Awans do niej wywalczyli natomiast Klemens Joniak, Andrzej Stękała i Maciej Kot.

Po pierwszej serii najlepszy z Polaków - Kot - zajmował ósme miejsce. Drugim skokiem znacznie poprawił swoją pozycję i przesunął się tuż za podium. Ostatecznie był czwarty, a do trzeciego Markusa Muellera stracił 0,1 punktu.

Zawody wygrał Robin Pedersen, za nim uplasował się Jonas Schuster. Dziewiętnasty był Joniak, a dwudziesty dziewiąty - Stękała.