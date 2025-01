Śląsk Wrocław ma nowego napastnika

ŚlAssad Al Hamlawi ostatnio bronił barw IK Oddevold, a wcześniej był zawodnikiem m.in. Angelholms IF, Helsingborgs, ale także tajlandzkiego Prime Bangkok. W sezonie 2024 strzelił dla Oddevold 14 goli, co mu dało koronę króla strzelców zaplecza szwedzkiej ekstraklasy.

Jak przyznał dyrektor sportowy Śląska Rafał Grodzicki, wzmocnienie linii ataku było sprawą priorytetową i stąd transfer Szweda.

„Dokładnie i szczegółowo przyglądaliśmy się wielu opcjom, otrzymywaliśmy wiele ofert, lecz ostatecznie oceniliśmy, że to właśnie Assad najlepiej pasuje do naszej filozofii. To waleczny i skuteczny piłkarz, który najlepsze lata kariery ma dopiero przed sobą” – dodał Grodzicki.

To drugi transfer wrocławian tej zimy, bo wcześniej do zespołu trenera Ante Simundzy dołączył hiszpański lewy obrońca Marc Llinares. Wiele wskazuje, że Śląsk pozyska jeszcze przynajmniej jednego zawodnika i będzie to pomocnik lub kolejny napastnik.

Aktualni wicemistrzowie Polski po rudzie jesiennej zajmują ostatnie miejsce w tabeli i do pozycji dającej utrzymanie w ekstraklasie tracą osiem punktów.

