Wiemy, z kim zagra Świątek w ćwierćfinale! To zeszłoroczna półfinalistka US Open

Emma Navarro zmierzy się z Igą Świątek w ćwierćfinale Australian Open. Amerykanka pokonała w 1/8 finału rosyjską tenisistką - Darię Kasatkinę 6:4, 5:7, 7:5. Dla Polki będzie to drugie starcie w historii z tą zawodniczką z USA.

Navarro potrzebowała trzech setów, żeby zameldować się ćwierćfinale turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Mecz z pewnością można opisać jako bardzo zacięty. Amerykanka miała nawet szansę wygrać znacznie szybciej, lecz nie wykorzystała okazji w drugim secie, kiedy miała piłki meczowe przy stanie 5:4. Rosjanka zachowała spokój i zdołała przechylić szalę zwycięstwa w drugiej partii na swoją stronę. O triumfie w całym spotkaniu musiał rozstrzygnąć trzeci set, w którym lepsza była ósma tenisistka świata.

Podopieczna Petera Myersa ma do tej pory tylko jeden tytuł w WTA Tour. W 2024 roku udało się jej zwyciężyć w turnieju w australijskim Hobart, gdzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6:1, 4:6, 7:5. W minionym sezonie dotarła również do ćwierćfinału Wimbledonu oraz półfinału US Open. Wytypowano ją również na zawodniczkę, która najbardziej się poprawiła na przestrzeni całego poprzedniego roku. Zwyciężczynię wybierają członkowie międzynarodowych mediów tenisowych.

Świątek i Navarro spotkają się dopiero po raz drugi na korcie. Ostatni raz rywalizowały ze sobą ponad siedem lat temu, a miało to miejsce w Charleston. Wtedy lepsza okazała się Polka, która pokonała zeszłoroczną półfinalistkę z Nowego Jorku w dwóch setach.

Szymon Stępień, Polsat Sport