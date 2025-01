To nie był dzień Polaka. Zieliński kończy przygodę z Australian Open

Polsko-tajwańska para nie zaczęła najlepiej tego spotkania, przegrywając już w trzecim gemie przy swoim podaniu, oddając tym samym inicjatywę rywalom. Tamci wykorzystali słabszy moment gry zeszłorocznych triumfatorów Australian Open w grze mieszanej i to oni sięgnęli po wygraną w pierwszym secie. Na domiar złego, Zieliński ze złości zniszczył jeszcze swoją rakietę, za co został ukarany ostrzeżeniem przez sędziego spotkania. Oprócz tego 28-latek miał także dolegliwości zdrowotne, a dokładnie bóle brzucha, co mogło utrudniać mu dobrą grę.

Drugi set miał dosyć podobny przebieg do tej pierwszej partii. Obie pary nie odskakiwały wynikiem do stanu 3:3. W siódmym gemie Su-Wei Hsieh nie serwowała najlepiej, z czego skorzystała doszczętnie para Withrow/Chromaczowa, która przełamała Polaka i Tajwankę. Zieliński robił, co mógł, lecz na nic się zdała solidna gra Amerykana i Rosjanki.

Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem 4:6, 4:6 dla pary Jackson Withrow/Irina Chromaczowa. Tym samym Iga Świątek pozostaje jedyną reprezentantką naszego kraju w jeszcze trwającym Australian Open. Warto bowiem przypomnieć, że tego samego dnia Zieliński oraz jego partner na korcie Sander Gille przegrali z niemiecką parą Kevin Krawietz/Tim Puetz w trzech setach.

Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Jackson Withrow/Irina Chromaczowa 4:6, 4:6

Szymon Stępień, Polsat Sport