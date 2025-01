Świątek wygrała, a później złożyła ważną deklarację. Tłum aż poderwał się z miejsc

Iga Świątek awansowała do półfinału Australian Open po pokonaniu Emmy Navarro 6:1, 6:2. W pomeczowym wywiadzie Polka oceniła swoją grę i złożyła ważną deklarację. Tłumnie zgromadzona publiczność zareagowała żywiołowo.

Świątek wygrała z Navarro 6:1, 6:2, ale sama przyznała w pomeczowym wywiadzie, że wcale nie było jej łatwo.



- To był mecz znacznie trudniejszy, niż wskazuje na to wynik. Musiałam pozostać skupiona do samego końca i utrzymać swoją intensywność. Cieszę się, że wygrałam - powiedziała Polka.

Następnie złożyła krótką deklarację, która najwyraźniej spodobała się publiczności. Ta zareagowała bowiem entuzjastycznie i żywiołowo.



- Jestem zadowolona z tego, jak prezentuję się podczas całego turnieju. Nie zamierzam się jednak zatrzymywać. Idę po więcej! - zapowiedziała raszynianka.



Na koniec Świątek poświęciła kilka słów Madison Keys, z którą przyjdzie jej zmierzyć się w półfinale.



- Madison to świetna, bardzo doświadczona zawodniczka. Potrafi zaskoczyć różnymi zagraniami, ale muszę skupić się na sobie. Chcę pozostać skoncentrowana i pokazać swoją jakość - zapewniła.



W drugim półfinale Aryna Sabalenka zagra z Paulą Badosą.