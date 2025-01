Ewa Pajor zaskoczyła wyznaniem! "To on sprawił, że gram w piłkę nożną"

2024 rok okazał się wyjątkowy dla Ewy Pajor, która nie tylko zyskała uznanie na arenie międzynarodowej, ale również zapisała się w historii żeńskiego futbolu. W czerwcu napastniczka reprezentacji Polski przeszła z VfL Wolfsburg do Barcelony. Przed opuszczeniem niemieckiej Bundesligi Pajor zdobyła tytuł królowej strzelczyń w sezonie 2023/24 oraz triumfowała z Wolfsburgiem w Pucharze Niemiec.

28-letnia zawodniczka odegrała kluczową rolę w pierwszym w historii awansie reprezentacji Polski kobiet na mistrzostwa Europy, które odbędą się w Szwajcarii. Jako kapitan drużyny narodowej zdobyła cztery gole i zaliczyła trzy asysty w eliminacjach. W decydującym dwumeczu barażowym Polki pokonały Austrię po dwóch zwycięstwach 1:0, pieczętując swój awans na turniej. Pajor była jednym z filarów sukcesu, prowadząc drużynę do historycznego osiągnięcia.

Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie do niej powędrowała statuetka dla najlepszej Piłkarki Roku. W walce o tytuł 28-latka pokonała dwie inne reprezentantki Polski – Ewelinę Kamczyk, wyróżniającą się w barwach FC Fleury 91, oraz Natalię Padillę-Bidas, występującą na co dzień w Sevilla FC.

Napastniczka "Dumy Katalonii" nie mogła być na gali, ale połączyła się z uczestnikami gali za pomocą wideokomunikatora. Nagrodę w jej imieniu odebrał jej nauczyciel oraz pierwszy trener, Piotr Kozłowski. I to właśnie do niego Pajor postanowiła się zwrócić.

- Chciałam na samym początku powiedzieć, że niestety, ale dziś nie mogę być z wami w Warszawie, ale może to i dobrze, bo dzięki temu w moim imieniu tę niesamowitą nagrodę może odebrać osoba, której zawdzięczam bardzo, bardzo wiele. Jest to właśnie mój trener, który stoi tam na scenie i zasługuje na ogromne brawa, bo to właśnie on poświęcił się dla mnie i sprawił, że gram w piłkę nożną, jestem w miejscu, w którym teraz jestem i że z reprezentacją Polski kobiet w tym roku będziemy reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy - powiedziała Pajor.

Nie zabrakło również kilku słów w kierunku koleżanek z kadry, która - również na tej gali - została nagrodzona statuetką za Wydarzenie Roku.

- Gdy po raz pierwszy spotkałyśmy się na zgrupowaniu, od razu postawiłyśmy sobie cel, aby awansować na mistrzostwa Europy. To było mniej więcej około czterech lat temu. My wypracowałyśmy to ciężką pracą na każdym zgrupowaniu i poza nim. Chciałabym podziękować każdej dziewczynie z osobna za ogromną ciężką pracę. Dziękują także całemu sztabowi, który przygotowuje nas do każdego spotkania, abyśmy na boisku czuły się zawsze pewnie - dodała Pajor.

KP, Polsat Sport