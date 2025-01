To Sinner zrobił po finale. Zverev o wszystkim opowiedział. "On to widział"

Ten mecz należał do jednego tenisisty, a był nim Włoch Jannik Sinner. Lider rankingu ATP obronił tytuł wielkoszlemowy sprzed roku na kortach Melbourne Park.

Zverev był załamany po finałowym starciu. Po jego zachowaniu i mimice widać było, że mocno przeżywa tę porażkę. Zauważył to jego rywal, który podszedł do Niemca i objął po bratersku. Teraz Zverev zdradził, co usłyszał od światowej jedynki.

- Byłem dość zdołowany. Myślę, że on to widział. Powiedział, że na pewno podniosę jedno z wielkoszlemowych trofeów w mojej karierze. Jestem zbyt dobry, by tego nie zrobić. To jego słowa - relacjonował Zverev.

Niemiec utrzymał drugie miejsce w najnowszym notowaniu rankingu ATP.

Szymon Stępień, Polsat Sport