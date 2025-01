Drużyna z Turynu wciąż ma szansę na awans do najlepszej "ósemki" Ligi Mistrzów, ale by tego dokonać, musi zwyciężyć w środowym meczu i liczyć na korzystne wyniki innych spotkań. W miniony weekend podopieczni Thiago Motty zanotowali dopiero pierwszą ligową porażkę, ulegając Napoli 1:2.

Ich rywale, zespół z Lizbony, przystępują do tego starcia po niezwykle emocjonującym meczu poprzedniej kolejki. "As Aguias" przegrali na własnym stadionie z FC Barcelona 4:5 po dramatycznej końcówce, w której decydującą bramkę zdobył Raphinha w ostatniej minucie spotkania. Benfica wciąż nie ma pewnego miejsca w 1/16 finału i musi wygrać to spotkanie, aby zapewnić sobie awans do najlepszej "24" rozgrywek.

Faza ligowa potrwa do 29 stycznia 2025. Zespoły, które znajdą się po niej na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Drużyny, które zakończą tę część zmagań na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.



Finał tej edycji Champions League zostanie rozegrany 31 maja przyszłego roku w Monachium.



Relacja live i wynik na żywo meczu Juventus - SL Benfica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport