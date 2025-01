Probierz szczerze o decyzji Polaka. "Kiedy to się stanie, rywalizacja w reprezentacji ożyje"

Probierz na początku swojego wystąpienia pogratulował wszystkim, którzy zdobyli nagrody, a także zaznaczył, jak ważne dla polskiego futbolu były wydarzenia z grudnia. To właśnie wtedy polskie piłkarki, po raz pierwszy w historii, awansowały na mistrzostwa Europy, pokonując dwukrotnie Austrię w finale baraży. Cała reprezentacja, prowadzona przez Ninę Patalon, została uhonorowana specjalnym wyróżnieniem podczas gali (nagroda Wydarzenie Roku 2024), a kapitanka drużyny, Ewa Pajor, zdobyła tytuł Piłkarki Roku 2024.

- Po pierwsze, chciałbym pogratulować wszystkim, którzy zdobyli nagrody podczas dzisiejszej gali. To z pewnością dla nich ogromne wyróżnienie. Po drugie, gratuluję również wszystkim nominowanym, bo to również wielki krok w ich karierze. Jeśli chodzi o nasze panie, to historyczny awans – oglądałem to z wielkim zaciekawieniem. Gratuluję Ninie (Patalon - przyp. red.) i przede wszystkim naszym zawodniczkom, w tym Ewie (Pajor - przyp. red.), która poprowadziła ten młody zespół, oraz reszcie piłkarek, które wyciągnęły wnioski z występów w Lidze Narodów, gdzie co prawda przegrały, ale potrafiły się podnieść, spiąć i zwyciężyć w obu późniejszych meczach - powiedział Probierz.

Selekcjoner nie omieszkał również odnieść się do formy swoich podopiecznych. W gorzkich słowach przyznał, że ten rok nie należał do najlepszych, jednak z nadzieją spogląda w przyszłość. Zasugerował, że w polskim zespole zachodzi długoterminowa zmiana pokoleniowa, która wymaga czasu oraz ciężkiej pracy, aby mogła przynieść oczekiwane rezultaty.

- Ludzie często chwytają mnie za słowa, gdy mówię, że jesteśmy na dobrej drodze. Ten rok był trudny, ale najważniejsze jest to, że nasi reprezentanci się rozwijają. Może jeszcze czegoś im brakuje, ale gramy widowiskowo. Ta zmiana pokoleniowa wymaga czasu, to nieuniknione, a także wymaga cierpliwości. Mamy wielu zawodników, którzy muszą regularnie grać. Kluczową rzeczą jest to, by nasi piłkarze byli w rytmie meczowym - zadeklarował szkoleniowiec.

Trener odniósł się także do sytuacji klubowej i reprezentacyjnej Kacpra Urbańskiego, który został uznany Odkryciem Roku 2024 w plebiscycie. W jego imieniu statuetkę odebrał ojciec, ponieważ młody pomocnik w tym samym czasie rozgrywał swój debiutancki mecz w barwach AC Monza, do której jest wypożyczony z Bologna FC. Probierz podkreślił, jak kluczowe dla rozwoju naszych kadrowiczów są regularne występy w klubach, zaznaczając, że to fundament ich dalszego rozwoju i sukcesów w reprezentacji.

- Kacprowi powiedziałem, że ten rok będzie dla niego zdecydowanie trudniejszy. Teraz musi udowodnić, że zasługuje na miejsce w składzie, a to jest trudniejsze niż przebicie się do pierwszego zespołu. Wskoczył już na wyższy poziom, ale teraz musi stawiać rozważne kroki i potwierdzić, że ma umiejętności do regularnej gry na najwyższym poziomie. W podobnej sytuacji są tacy zawodnicy jak Jakub Moder, Tymoteusz Puchacz czy Mateusz Wieteska. Muszą dać mi sygnał, że są gotowi rywalizować z najlepszymi na swoich pozycjach. Kiedy to się stanie, rywalizacja w reprezentacji ożyje, co pozwoli na większą rotację w składzie. Ciągle mówimy, że mamy potencjał, ale ten potencjał musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w grze klubowej - zakończył selekcjoner.

