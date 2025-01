Zalewski rozchwytywany przez kluby. Teraz do gry wchodzi uczestnik Ligi Mistrzów

Nicola Zalewski jest wciąż na etapie poszukiwań nowego pracodawcy. Była już informacja o potencjalnym transferze do Marsylii, Como, a nawet Interu Mediolan. Teraz do gry wchodzi nowy klub, a mianowicie zeszłoroczny mistrz Holandii - PSV Eindhoven.

Do jakiego klubu trafi finalnie Nicola Zalewski? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi, choć wydaje się, że reprezentant Polski jest bliżej poznania nowego pracodawcy. Słyszeliśmy już o możliwej przeprowadzce do innego włoskiego zespołu, a nawet do Olympique Marsylia. Teraz do gry ma włączyć się jeszcze PSV Eindhoven, uczestnik Ligi Mistrzów oraz aktualny lider holenderskiej Eredivisie, o czym informuje tamtejszy dziennik "De Telegraaf".

"Czerwono-Biali" mogą wkrótce stracić kluczowego zawodnika, a mianowicie obrońcę Matteo Damsa, który kuszony jest przez klub z Arabii Saudyjskiej - Al-Ahli. Oprócz wychowanka AS Roma, w kręgu zainteresowań jest także Souffian El Karouani, który występuje na co dzień w zespole Utrechtu.





Umowa Zalewskiego z ekipą z "Wiecznego Miasta" kończy się w czerwcu.

Szymon Stępień, Polsat Sport