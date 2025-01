Polski 19-latek z debiutem w Lidze Mistrzów! Pomógł w wygranej z wiceliderem Bundesligi

Przyszedł na świat w 2006 roku, zaledwie kilka miesięcy przed sukcesem reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Japonii. O pamiętnym srebrnym medalu mógł dowiedzieć się jedynie z archiwalnych nagrań lub opowiadań starszych. W środę 29 stycznia 2025 roku Jakub Jurczyk zadebiutował w elitarnej Lidze Mistrzów w barwach Jastrzębskiego Węgla i przyczynił się do wygranej z wiceliderem Bundesligi - SVG Lueneburg. Już teraz mówi się o nim w kontekście kadry Nikoli Grbicia.

Jastrzębianie triumfowali nad niemieckim zespołem 3:0, a wydarzeniem meczu był debiut w tych rozgrywkach utalentowanego nastolatka, który niewykluczone, że pójdzie śladem swojego starszego kolegi po fachu - Jakuba Popiwczaka. Podstawowy libero mistrzów Polski debiutował w PlusLidze zaledwie jako 16-latek. Z kolei wywodzący się z jastrzębskiej Akademii Talentów Maksymilian Granieczny w premierowym starciu w Champions League miał 15 lat.

Do grona zdolnych i perspektywicznych libero z Jastrzębia dołączył Jurczyk, który przeciwko ekipie Lueneburg zastąpił kontuzjowanego Popiwczaka.

ZOBACZ TAKŻE: Z kim zagrają polskie kluby w ćwierćfinałach LM siatkarzy? Znamy potencjalnych rywali

- Niesamowite przeżycie. Może sytuacja nie była za ciekawa, bo Kuba Popiwczak miał mały problem, ale cieszę się, że mogłem zadebiutować. Czułem wsparcie od wszystkich chłopaków i jestem bardzo zadowolony z występu. Na każdym kroku czułem to wsparcie. Przy każdej piłce wiedziałem co robić, chłopaki dobrze ustawiali mnie w obronie. Coś jest w Jastrzębiu, że "mają rękę" do libero. Mam nadzieję, że będę szedł podobną drogą jak oni - przyznał Jurczyk.

Przed młodym libero i resztą zespołu niezwykle ekscytująca druga część sezonu. Oprócz walki w PlusLidze mistrzowie kraju zagrają w fazie pucharowej Champions League. Ich rywalami będzie wygrany z pary Saint-Nazaire - Olympiakos.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport