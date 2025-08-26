Polska - Ukraina. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?
Polska - Ukraina to mecz mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Kiedy mecz Polska - Ukraina? O której godzinie mecz siatkarzy Polska - Ukraina na MŚ 2025?
Czas na kolejne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. W 1/8 finału młodzi polscy siatkarze zmierzą się z rówieśnikami z Ukrainy.
Przypomnijmy - w fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana zajęli drugie miejsce w grupie B. Tym samym kolejnym rywalem Polski będzie trzecia drużyna z grupy D, czyli Ukraina.
Kiedy mecz Polska - Ukraina? Mecz siatkarzy Polska - Ukraina zostanie rozegrany w środę. 27 sierpnia. Godzina meczu Polska - Ukraina to 11.00 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl
