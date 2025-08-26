Polska - Ukraina. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Siatkówka

Polska - Ukraina to mecz mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. Kiedy mecz Polska - Ukraina? O której godzinie mecz siatkarzy Polska - Ukraina na MŚ 2025?

Polska - Ukraina. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?
fot. FIVB
Polska - Ukraina. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Czas na kolejne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarzy do lat 21. W 1/8 finału młodzi polscy siatkarze zmierzą się z rówieśnikami z Ukrainy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Groźna sytuacja przed meczem polskich siatkarzy! Kontuzja na rozgrzewce (WIDEO)

 

Przypomnijmy - w fazie grupowej podopieczni Piotra Grabana zajęli drugie miejsce w grupie B. Tym samym kolejnym rywalem Polski będzie trzecia drużyna z grupy D, czyli Ukraina.

Polska - Ukraina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Ukraina? Mecz siatkarzy Polska - Ukraina zostanie rozegrany w środę. 27 sierpnia. Godzina meczu Polska - Ukraina to 11.00 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Niemcy - Wietnam. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 