Polska - Serbia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Memoriał Wagnera?
Czas na Memoriał Wagnera 2025. W piątek swoje pierwsze spotkanie w ramach tego turnieju rozegra reprezentacja Polski, która zmierzy się z Serbią. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go.
Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski organizowany od 2003 roku dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976). Poprzednią edycję tej imprezy wygrała reprezentacja Polski, a najlepszym zawodnikiem (MVP) turnieju został wybrany Kamil Semeniuk.
W tegorocznej edycji w Tauron Arenie Kraków udział biorą reprezentacje Polski, Serbii, Argentyny i Brazylii. Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym".
Memoriał Wagnera 2025 będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.
W swoim pierwszym meczu reprezentacja Polski zmierzy się z Serbią. Po raz ostatni Polska i Serbia rywalizowały podczas tegorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni w czerwcu wygrali 3:0.
Transmisja meczu Polska - Serbia w piątek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.30. Start przedmeczowego studia o godzinie 20.00.