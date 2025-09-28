Tak Polacy zdobyli brązowy medal. Skrót meczu Polska - Czechy (WIDEO)

Polscy siatkarze pokonali Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) w meczu o brązowy medal mistrzostw świata na Filipinach. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii stanęli na najniższym stopniu podium tych rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka radość polskich siatkarzy! Mamy medal mistrzostw świata (WIDEO)

Reprezentacja Polski w swoim dorobku ma także trzy mistrzowskie tytuły (1974, 2014 i 2018) oraz dwa srebrne medale (2006, 2022).

Czesi po raz pierwszy znaleźli się w czołowej czwórce mistrzostw świata.

Skrót meczu Polska - Czechy:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport