Polacy wracają do kraju z brązem MŚ! Gdzie obejrzeć konferencję siatkarzy?
Polscy siatkarze wywalczyli brązowy medal mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. Zespół Nikoli Grbicia już we wtorek powróci do kraju. Gdzie obejrzeć to wydarzenie? Konferencja prasowa z udziałem polskich siatkarzy będzie transmitowana na żywo w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
- Polska zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w siatkówce po raz pierwszy w historii
- Polscy siatkarze pokonali Czechów 3:1 w meczu o trzecie miejsce
- Turniej odbywał się w Manili na Filipinach
- Złoto zdobyli Włosi, pokonując Bułgarów 3:1
- Włosi obronili tytuł mistrzów świata wywalczony trzy lata temu
- Konferencja prasowa z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się 30 września o 13:30
Polscy siatkarze po raz pierwszy w historii zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. Turniej rozgrywany był w Manili na Filipinach. W niedzielnym meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Złoto wywalczyli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Obronili tym samym tytuł wywalczony trzy lata temu.
Biało-Czerwoni po raz czwarty z rzędu stanęli na podium czempionatu globu. W 2014 i 2018 roku wywalczyli złote medale, a trzy lata temu srebrny.
Wcześniej po krążek z najcenniejszego kruszcu Biało-Czerwoni sięgnęli w 1974 roku w Meksyku. Na swoim koncie mają również jeszcze srebro z 2006 roku.
Czempionat rozgrywany jest od 1949 roku. Polska uczestniczyła dotychczas w 19 z 21 finałowych turniejów.
Na godzinę 13:30 zaplanowano konferencję prasową z udziałem siatkarskiej reprezentacji Polski. Gdzie będzie można obejrzeć to wydarzenie?
Konferencja prasowa z udziałem polskich siatkarzy odbędzie się we wtorek 30 września o godzinie 13:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.