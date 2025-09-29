Polacy wracają do kraju z brązem MŚ! Gdzie obejrzeć konferencję siatkarzy?

Polscy siatkarze po raz pierwszy w historii zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. Turniej rozgrywany był w Manili na Filipinach. W niedzielnym meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Złoto wywalczyli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Obronili tym samym tytuł wywalczony trzy lata temu.

Biało-Czerwoni po raz czwarty z rzędu stanęli na podium czempionatu globu. W 2014 i 2018 roku wywalczyli złote medale, a trzy lata temu srebrny.

Wcześniej po krążek z najcenniejszego kruszcu Biało-Czerwoni sięgnęli w 1974 roku w Meksyku. Na swoim koncie mają również jeszcze srebro z 2006 roku.

Czempionat rozgrywany jest od 1949 roku. Polska uczestniczyła dotychczas w 19 z 21 finałowych turniejów.

Na godzinę 13:30 zaplanowano konferencję prasową z udziałem siatkarskiej reprezentacji Polski. Gdzie będzie można obejrzeć to wydarzenie?

Konferencja prasowa z udziałem polskich siatkarzy odbędzie się we wtorek 30 września o godzinie 13:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

PAP