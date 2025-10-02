To nie złoto ani srebro, ale… pierwszy taki medal w historii! Polacy piszą nowy rozdział

Włosi za mocni w grze o finał

Los sprawił, że już w półfinale doszło do rewanżu za finał poprzednich mistrzostw świata. Drabinka ułożyła się w ten sposób, że Włosi i Polacy spotkali się o krok od pojedynku o złoto. Do tego spotkania biało-czerwoni grali jak z nut i wygrali wszystkie mecze. Niestety w półfinale nie byli w stanie przeciwstawić się kapitalnie dysponowanym Włochom.

Choć nasi zawodnicy rozpoczynali dobrze, to jednak na dystansie przegrywali. Skończyło się 0:3 po wyrównanym meczu, który mimo wszystko toczył się pod dyktando reprezentantów Italii. W ten sposób nasi zawodnicy stracili szansę na złoto.

Mały finał z Czechami bez większej historii

W pojedynku o brąz spotkały się reprezentacje Polski i Czech. Oczywiście faworyt był jeden. Biało-czerwoni musieli szybko pozbierać się po porażce z Włochami i udowodnić swoją wyższość. Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z oczekiwaniami.

W pierwszej partii rywale nie mieli zbyt wiele do powiedzenia i skończyło się 25:18. Drugi set długo szedł w tym samym kierunku. Nieoczekiwanie jednak w końcówce Polakom przydarzyła się zadyszka. Czesi umiejętnie to wykorzystali i wygrali 25:23. W Pasay City zapachniało sensacją.

Na szczęście podopieczni Nikoli Grbicia zareagowali najlepiej, jak mogli. Od trzeciej partii mieli już wszystko pod kontrolą i nie pozwolili sobie na chwilę rozkojarzenia. Pewnie zdobywali kolejne punkty i sumiennie dążyli do szybkiego zakończenia meczu.

Dwa kolejne sety zakończyły się 25:22 i 25:21. Po ostatniej akcji wybuchł szał radości. Polacy cieszyli się z brązowego medalu, który jest mocnym zwieńczeniem tego

sezonu. Choć nieco zabrakło do złota, to jednak biało-czerwoni znów udowodnili swój potencjał i potwierdzili miejsce w czołówce światowej hierarchii.

Pierwszy taki medal w historii

Co ciekawe jest to pierwszy brązowy medal polskich siatkarzy w historii ich występów na mistrzostwach świata. Tym samym napisali wyjątkową historię. Po raz czwarty z rzędu kończą na podium. Na przestrzeni sześciu ostatnich edycji mistrzostw świata zeszli z niego tylko raz w 2010 roku. Jesteśmy siatkarską potęgą i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dla biało-czerwonych to już szósty krążek, z czego piąty zdobyty w XXI wieku. Poniżej szczegółowy bilans:



- mistrzostwo świata: 1974, 2014, 2018,

- wicemistrzostwo świata: 2006, 2022,

- brązowy medal: 2025.

Co dalej z polską kadrą?

Kończy się sezon reprezentacyjny. Teraz polskich siatkarzy czeka powrót do klubów i rozpoczęcie długiej kampanii w siatkówce klubowej. To także czas decyzji w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Z pewnością Nikola Grbić wraz ze swoim sztabem przygotują obszerny raport po turnieju na Filipinach. Niedługo poznamy kolejne plany dotyczące naszej drużyny narodowej. Nikola Grbić ma ważny kontrakt do 2028 roku i wiele wskazuje na to, że pozostanie na stanowisku selekcjonera.

