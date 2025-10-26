Plaga kontuzji w polskim zespole. Klub znalazł rozwiązanie

ITA TOOLS Stal Mielec prezentuje się z dobrej strony na początku tego sezonu TAURON Ligi. Podopieczne Miłosza Majki na inaugurację niespodziewanie pokonały na wyjeździe 3:2 PGE Budowlanych Łódź, następnie uległy 1:3 na własnym parkiecie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, a w 3. kolejce - ponownie w roli gościń - okazały się lepsze po tie-breaku od #VolleyWrocław.

Wszystkie trzy dotychczasowe spotkania okraszone były jednak kontuzjami w drużynie z Mielca. Urazów doznały odpowiednio środkowa Magdalena Ociepa, atakująca Natasha Calkins oraz przyjmująca Marta Pamuła.

Włodarze Stali nie zostali obojętni na tak pechowy obrót spraw. Do Mielca trafiła bowiem nowa siatkarka - środkowa Nina Nesimovic.

"Nina to doświadczona zawodniczka, która w swojej karierze występowała w wielu europejskich klubach, między innymi w Austrii, Francji, Grecji, Rumunii, Turcji oraz Szwajcarii. Przez 10 lat reprezentowała barwy narodowej drużyny Austrii, z którą brała udział w licznych międzynarodowych turniejach. W 2018 roku wraz z reprezentacją Austrii zdobyła srebrny medal w Silver League - to osiągnięcie, które, jak sama mówi, było dla niej wyjątkowe i bardzo szczególne" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

"Doświadczenie i umiejętności Niny z pewnością będą ogromnym wzmocnieniem naszego zespołu. Witamy na pokładzie, Nina" - dodano.

Nesimovic okazję do debiutu w nowych barwach będzie miała 1 listopada. Wtedy Stal w ramach 4. kolejki TAURON Ligi podejmie Metalkas Pałac Bydgoszcz.

Transmisje meczów TAURON Ligi na sportowych antenach Polsatu.