Plaga kontuzji w polskim zespole. Klub znalazł rozwiązanie
ITA TOOLS Stal Mielec ogłosiła nowy transfer. Do drużyny dołączyła Nina Nesimovic. Pozyskanie austriackiej środkowej przez podkarpacki zespół jest spowodowane plagą kontuzji, która nie opuszcza ekipy od początku sezonu.
ITA TOOLS Stal Mielec prezentuje się z dobrej strony na początku tego sezonu TAURON Ligi. Podopieczne Miłosza Majki na inaugurację niespodziewanie pokonały na wyjeździe 3:2 PGE Budowlanych Łódź, następnie uległy 1:3 na własnym parkiecie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, a w 3. kolejce - ponownie w roli gościń - okazały się lepsze po tie-breaku od #VolleyWrocław.
Wszystkie trzy dotychczasowe spotkania okraszone były jednak kontuzjami w drużynie z Mielca. Urazów doznały odpowiednio środkowa Magdalena Ociepa, atakująca Natasha Calkins oraz przyjmująca Marta Pamuła.
Włodarze Stali nie zostali obojętni na tak pechowy obrót spraw. Do Mielca trafiła bowiem nowa siatkarka - środkowa Nina Nesimovic.
"Nina to doświadczona zawodniczka, która w swojej karierze występowała w wielu europejskich klubach, między innymi w Austrii, Francji, Grecji, Rumunii, Turcji oraz Szwajcarii. Przez 10 lat reprezentowała barwy narodowej drużyny Austrii, z którą brała udział w licznych międzynarodowych turniejach. W 2018 roku wraz z reprezentacją Austrii zdobyła srebrny medal w Silver League - to osiągnięcie, które, jak sama mówi, było dla niej wyjątkowe i bardzo szczególne" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.
"Doświadczenie i umiejętności Niny z pewnością będą ogromnym wzmocnieniem naszego zespołu. Witamy na pokładzie, Nina" - dodano.
Nesimovic okazję do debiutu w nowych barwach będzie miała 1 listopada. Wtedy Stal w ramach 4. kolejki TAURON Ligi podejmie Metalkas Pałac Bydgoszcz.
