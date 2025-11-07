Tauron Liga: LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Chemik w obecnym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nie jest w stanie znaleźć stabilnej formy. Siatkarki klubu z Polic po czterech kolejkach mają na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. Nic zatem dziwnego, że plasują się na ósmym miejscu w tabeli.

Obecne mistrzynie Polski mogą natomiast pochwalić się lepszymi wynikami. Zawodniczki rzeszowskiego klubu do tej pory przegrały tylko jedno spotkanie z PGE Budowlanymi Łódź, natomiast w pozostałych trzech przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę. Dzięki temu mają dziesięć punktów na koncie i drugie miejsce w tabeli.

Warto przypomnieć, że w tym tygodniu KS DevelopRes Rzeszów sięgnął po kolejne zwycięstwo w swojej historii. "Rysice" pokonały ŁKS Commercecon Łódź i sięgnęły po AL-KO Superpuchar Polski.

AA, Polsat Sport