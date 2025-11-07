Tauron Liga: LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

W meczu piątej kolejki Tauron Ligi naprzeciwko siebie staną dwa bardzo rozpoznawalne kluby polskiej siatkówki: LOTTO Chemik Police i KS DevelopRes Rzeszów. Która drużyna okaże się lepsza? Transmisja meczu LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Grupa siatkarek w strojach sportowych, jedna w fioletowej koszulce z numerem 12, druga w białej z rękami przy ustach.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów?

Chemik w obecnym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nie jest w stanie znaleźć stabilnej formy. Siatkarki klubu z Polic po czterech kolejkach mają na swoim koncie dwa zwycięstwa i dwie porażki. Nic zatem dziwnego, że plasują się na ósmym miejscu w tabeli.

 

Obecne mistrzynie Polski mogą natomiast pochwalić się lepszymi wynikami. Zawodniczki rzeszowskiego klubu do tej pory przegrały tylko jedno spotkanie z PGE Budowlanymi Łódź, natomiast w pozostałych trzech przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę. Dzięki temu mają dziesięć punktów na koncie i drugie miejsce w tabeli. 

 

Warto przypomnieć, że w tym tygodniu KS DevelopRes Rzeszów sięgnął po kolejne zwycięstwo w swojej historii. "Rysice" pokonały ŁKS Commercecon Łódź i sięgnęły po AL-KO Superpuchar Polski.

 

Transmisja meczu LOTTO Chemik Police - KS DevelopRes Rzeszów na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport
