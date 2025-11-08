Cafe Futbol 09.11. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Trzecia kolejka Ligi Konferencji okazała się, jak na razie tą najsłabszą w wykonaniu polskich drużyn. Legia Warszawa prowadziła z NK Celje 1:0, ale ostatecznie uległa 1:2. Raków Częstochowa przywiózł z Pragi, gdzie rywalizował ze Spartą, remis 0:0.

Lech Poznań wygrywał 2:0 z Rayo Vallecano, jednak ostatecznie przegrał 2:3. Jagiellonia Białystok w samej końcówce wywalczyła jeden punkt w starciu ze Shkendiją Tetowo. W programie będzie można zobaczyć materiał podsumowujący z udziałem naszych czterech reporterów, którzy byli w Słowenii, Czechach, Hiszpanii oraz Macedonii Północnej.

Wyniki oraz grę naszych drużyn przeanalizują natomiast goście Bożydara Iwanowa. W studiu zasiądą Roman Kosecki, Marek Wasiluk, Roman Kołtoń oraz Tomasz Hajto. Drugim tematem rozmów będą powołania Jana Urbana na zbliżające się mecze eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią i Walią.

Magazyn Cafe Futbol tradycyjnie na żywo w niedzielę o 11:00 w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Dogrywka Cafe Futbol po zakończeniu części telewizyjnej na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport