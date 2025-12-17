Były reprezentant Polski odejdzie z Fenerbahce? Media nie mają wątpliwości

Na początku lat 90-tych Stanicki wyemigrował do Turcji. Ściągnął go tam sam Hubert Jerzy Wagner, który prowadził Halkbank Ankara. Obaj panowie znali się ze zgrupowań reprezentacji Polski. Początkowo Polak grał w klubie jako rozgrywający. Później przeniósł się do Netasu Stambuł, następnie do Galatasaray, aż w końcu trafił do Fenerbahce. W 2005 roku zakończył karierę.

W klubie jednak pozostał. Najpierw został menedżerem zarówno kobiecej, jak i męskiej drużyny, a w 2021 roku zaczął pełnić funkcję dyrektora sportowego. To właśnie on jest jednym z odpowiedzialnych za rozwój Fenerbahce i sprowadzenie wielkich gwiazd.

Jak się okazuje, era Stanickiego w tureckim gigancie niedługo może dobiec końca. Jak poinformował portal voleybolunsesi.com, były reprezentant Polski pożegna się z Fenerbahce. Klub na razie nie potwierdził tej informacji.

Stanicki był obecny przy największych sukcesach drużyny. Za jego kadencji ekipa ze Stambułu wywalczyła niemal wszystko: Klubowe Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów, mistrzostwa kraju, Puchary i Superpuchary Turcji.

W kobiecej drużynie Fenerbahce gra Agnieszka Korneluk, zaś barw męskiej broni Fabian Drzyzga.

KP, Polsat Sport