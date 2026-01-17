Nastolatka zwyciężczynią turnieju w Adelajdzie. Szykuje się awans w rankingu

Tenis

Rosjanka Mirra Andriejewa wygrała z Kanadyjką Victorią Mboko 6:3, 6:1 w finale turnieju WTA w Adelajdzie. To czwarty w karierze tytuł rosyjskiej tenisistki.

Tenisistka w niebieskiej sukience i białej czapce z daszkiem, gotowa do odbicia piłki rakietą na zielonym korcie tenisowym.
fot. AFP
Mirra Andriejewa wygrała finał z Victorią Mboko

Obie finalistki są jeszcze nastolatkami. Andriejewa w kwietniu skończy 19 lat, a Mboko urodziła się w sierpniu 2006 roku. To było ich pierwsze spotkanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kosmiczna pula nagród w Australian Open! Rekord

 

W najbliższym notowaniu światowego rankingu Kanadyjka wskoczy na najwyższą w karierze 16. pozycję. Andriejewa awansuje na siódmą, ale wcześniej była nawet piąta.

 

Wynik finału:

 

Mirra Andrejewa (Rosja, 3) - Victoria Mboko (Kanada, 8) 6:3, 6:1.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MIRRA ANDRIEJEWATENISTURNIEJE ATP I WTAVICTORIA MBOKOWTA W ADELAJDZIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ben Shelton - Sebastian Baez. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 