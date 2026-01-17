Nastolatka zwyciężczynią turnieju w Adelajdzie. Szykuje się awans w rankingu

Obie finalistki są jeszcze nastolatkami. Andriejewa w kwietniu skończy 19 lat, a Mboko urodziła się w sierpniu 2006 roku. To było ich pierwsze spotkanie.

W najbliższym notowaniu światowego rankingu Kanadyjka wskoczy na najwyższą w karierze 16. pozycję. Andriejewa awansuje na siódmą, ale wcześniej była nawet piąta.

Wynik finału:

Mirra Andrejewa (Rosja, 3) - Victoria Mboko (Kanada, 8) 6:3, 6:1.

PAP