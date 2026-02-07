Finał Pucharu Włoch siatkarzy: Itas Trentino - Rana Verona. Transmisja TV i stream online
Itas Trentino zagra z drużyną Rana Verona w finale Pucharu Włoch siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja finału siatkarskiego Pucharu Włoch Itas Trentino - Rana Verona na Polsat Sport 3 oraz na Polsat Box Go.
Turniej finałowy Coppa Italia 2026 jest rozgrywany w dniach 7–8 lutego w Unipol Arena w Casalecchio di Reno położonym w prowincji Bolonia. Zagrały w nim cztery drużyny Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona oraz Sir Susa Scai Perugia. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.
Zobacz także: 0:3! Perugia rozbita w półfinale Pucharu Włoch siatkarzy
Siatkarze Itas Trentino w ćwierćfinale pokonali 3:0 Vero Volley Monza, a w półfinale, po zaciętym boju wyeliminowali ekipę Gas Sales Bluenergy Piacenza, wygrywając 3:2. Rana Verona wygrała w 1/4 finału z Allianz Milano 3:0, a w półfinale niespodziewanie ograła Sir Susa Scai Perugia 3:0.
Drużyna z Trydetu trzykrotnie triumfowała w Coppa Italia (2010, 2012, 2013). Verona zagrała w ubiegłorocznym finale, w którym uległa Cucine Lube Civitanova 2:3.
Transmisja finału siatkarskiego Pucharu Włoch Itas Trentino – Rana Verona w niedzielę 8 lutego o godzinie 17.55 na Polsat Sport 3 oraz na Polsat Box Go.