Finał Pucharu Włoch siatkarzy: Itas Trentino - Rana Verona. Transmisja TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

Itas Trentino zagra z drużyną Rana Verona w finale Pucharu Włoch siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja finału siatkarskiego Pucharu Włoch Itas Trentino - Rana Verona na Polsat Sport 3 oraz na Polsat Box Go.

Drużyna siatkarska w białych i czerwonych strojach pozuje do zdjęcia na tle siatki i trybun.
fot. CEV
Coppa Italia 2026. Itas Trentino – Rana Verona. Finał Pucharu Włoch - siatkówka. Gdzie obejrzeć mecz?

Turniej finałowy Coppa Italia 2026 jest rozgrywany w dniach 7–8 lutego w Unipol Arena w Casalecchio di Reno położonym w prowincji Bolonia. Zagrały w nim cztery drużyny Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona oraz Sir Susa Scai Perugia. Na sobotę zaplanowano półfinały, a w niedzielę zostanie rozegrany finał.

 

Zobacz także: 0:3! Perugia rozbita w półfinale Pucharu Włoch siatkarzy

 

Siatkarze Itas Trentino w ćwierćfinale pokonali 3:0 Vero Volley Monza, a w półfinale, po zaciętym boju wyeliminowali ekipę Gas Sales Bluenergy Piacenza, wygrywając 3:2. Rana Verona wygrała w 1/4 finału z Allianz Milano 3:0, a w półfinale niespodziewanie ograła Sir Susa Scai Perugia 3:0.

 

Drużyna z Trydetu trzykrotnie triumfowała w Coppa Italia (2010, 2012, 2013). Verona zagrała w ubiegłorocznym finale, w którym uległa Cucine Lube Civitanova 2:3.

 

Transmisja finału siatkarskiego Pucharu Włoch Itas Trentino – Rana Verona w niedzielę 8 lutego o godzinie 17.55 na Polsat Sport 3 oraz na Polsat Box Go.

COPPA ITALIAITAS TRENTINORANA VERONASIATKÓWKASUPERLEGA
