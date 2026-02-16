Liga Europy - 19.02. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Po zmaganiach w fazie ligowej naszedł czas na to, co kibice lubią najbardziej, czyli runda pucharowa. Na razie do rywalizacji przystąpią drużyny, które zakończyły wspomnianą fazę ligową na miejscach od 9 do 24. W drodze losowania stworzono osiem par, z których zwycięzcy dwumeczu awansują do 1/8 finału. A tam czekają już rozstawione zespoły z miejsc od 1 do 8.

We czwartkowy wieczór nie zabraknie arcyciekawych zestawień. Mowa m.in. o konfrontacji Celtiku Glasgow z VfB Stuttgart czy Fenerbahce z Nottingham. Będą też polskie akcenty, bo bramkarzem Bolonii jest Łukasz Skorupski, a napastnikiem Panathinaikosu jest Karol Świderski.

Mecze rewanżowe zaplanowano na 26 lutego.

Plan transmisji meczów Ligi Europy:

PAOK - Celta Vigo godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)

SK Brann - Bolonia godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2)

Fenerbahce - Nottingham godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3)

Dinamo Zagrzeb - Genk godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)

Panathinaikos - Viktoria Pilzno godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)

Celtic Glasgow - VfB Stuttgart godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

OSC Lille - Crvena Zvezda godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)

Mecze Ligi Europy dostępne również na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport