Liga Europy - 19.02. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Liga Europy wkracza w decydującą fazę rozgrywek! Przed nami początek rundy pucharowej, w której zespoły powalczą o awans do 1/8 finału. Gdzie obejrzeć mecze? O której godzinie? Sprawdź plan transmisji!

Przed nami pierwsze mecze 1/16 finału Ligi Europy

Po zmaganiach w fazie ligowej naszedł czas na to, co kibice lubią najbardziej, czyli runda pucharowa. Na razie do rywalizacji przystąpią drużyny, które zakończyły wspomnianą fazę ligową na miejscach od 9 do 24. W drodze losowania stworzono osiem par, z których zwycięzcy dwumeczu awansują do 1/8 finału. A tam czekają już rozstawione zespoły z miejsc od 1 do 8.

 

We czwartkowy wieczór nie zabraknie arcyciekawych zestawień. Mowa m.in. o konfrontacji Celtiku Glasgow z VfB Stuttgart czy Fenerbahce z Nottingham. Będą też polskie akcenty, bo bramkarzem Bolonii jest Łukasz Skorupski, a napastnikiem Panathinaikosu jest Karol Świderski.

 

Mecze rewanżowe zaplanowano na 26 lutego.

Plan transmisji meczów Ligi Europy:

PAOK - Celta Vigo godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)
SK Brann - Bolonia godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2)
Fenerbahce - Nottingham godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3)
Dinamo Zagrzeb - Genk godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)
Panathinaikos - Viktoria Pilzno godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)
Celtic Glasgow - VfB Stuttgart godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)
OSC Lille - Crvena Zvezda godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)

 

Mecze Ligi Europy dostępne również na platformie Polsat Box Go.

