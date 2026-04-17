Następne rozstanie w Jastrzębskim Węglu. Kolejny zawodnik pożegnał się z klubem
Michał Gierżot pożegnał się z zespołem JSW Jastrzębskiego Węgla. Klub, który nie przystąpi do kolejnego sezonu PlusLigi, opublikował nagranie pożegnalne przyjmującego reprezentacji Polski.
Rozbiór Jastrzębskiego Węgla trwa. Tym razem padło na 24-letniego Michała Gierżota. Informację o jego odejściu przekazał klub.
- Cieszę się, że pomimo trudów i problemów, nie przenosiliśmy tego z szatni na boisko i byliśmy w stanie grać naprawdę dobrą siatkówkę - powiedział w pożegnalnym wideo przyjmujący.
Wcześniej z drużyną pożegnali się m.in.: Maksymilian Granieczny, Łukasz Kaczmarek, Anton Brehme i Benjamin Toniutti. W kolejnych dniach spodziewać można się następnych ogłoszeń.
JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w następnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Istnieje duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów.
Gierżot znalazł się na liście 37 zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia do reprezentacji Polski.