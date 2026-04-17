Następne rozstanie w Jastrzębskim Węglu. Kolejny zawodnik pożegnał się z klubem

Siatkówka

Michał Gierżot pożegnał się z zespołem JSW Jastrzębskiego Węgla. Klub, który nie przystąpi do kolejnego sezonu PlusLigi, opublikował nagranie pożegnalne przyjmującego reprezentacji Polski.

Siatkarz JSW Jastrzębski Węgiel zakrywa twarz dłońmi, na których widać ślady potu.
Michał Gierżot
JSW Jastrzębski Węgiel
Michał Gierżot

Rozbiór Jastrzębskiego Węgla trwa. Tym razem padło na 24-letniego Michała Gierżota. Informację o jego odejściu przekazał klub. 

 

- Cieszę się, że pomimo trudów i problemów, nie przenosiliśmy tego z szatni na boisko i byliśmy w stanie grać naprawdę dobrą siatkówkę - powiedział w pożegnalnym wideo przyjmujący. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek zareagował na powołania Nikoli Grbicia. "Powodzenia"

 

Wcześniej z drużyną pożegnali się m.in.: Maksymilian Granieczny, Łukasz Kaczmarek, Anton Brehme i Benjamin Toniutti. W kolejnych dniach spodziewać można się następnych ogłoszeń. 

 

JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w następnym sezonie PlusLigi z powodów finansowych. Istnieje duża szansa, że mieście wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski będzie występował Barkom Każany Lwów. 

 

Gierżot znalazł się na liście 37 zawodników powołanych przez Nikolę Grbicia do reprezentacji Polski.

JSW JASTRZĘBSKI WĘGIELMICHAŁ GIERŻOTPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Nikola Grbić: Norbert Huber powiedział, że nie może być w kadrze z powodu problemów zdrowotnych
Zobacz także

