United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?
Iga Świątek kontra Coco Gauff starcie półfinałowe w rywalizacji Polski z USA podczas United Cup. Jaki był wynik meczu Iga Świątek - Coco Gauff? Kto wygrał spotkanie Iga Świątek - Coco Gauff?
United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?
Raszynianka w Australii prezentuje się znakomicie. W fazie grupowej okazała się lepsza od Evy Lys (3:6, 6:3, 6:4) oraz Suzan Lamens (6:3, 6:2).
ZOBACZ TAKŻE: Wielka walka Majchrzaka z mistrzem wielkoszlemowym! Zadecydował trzeci set
W ćwierćfinale, w którym Biało-Czerwoni mierzyli się z Australią, Polka również nie zawiodła. Tym razem jej wyższość musiała uznać Maya Joint (6:1, 6:1).
United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?
Wynik meczu Świątek - Gauff poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Świątek - Gauff poinformujemy tuż po ostatniej akcji.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Gabriela Lee. Skrót meczu