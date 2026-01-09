United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek kontra Coco Gauff starcie półfinałowe w rywalizacji Polski z USA podczas United Cup. Jaki był wynik meczu Iga Świątek - Coco Gauff? Kto wygrał spotkanie Iga Świątek - Coco Gauff?

Tenisistka w białej koszulce i pomarańczowej spódniczce odbija piłkę rakietą na korcie tenisowym.
fot. AFP
Raszynianka w Australii prezentuje się znakomicie. W fazie grupowej okazała się lepsza od Evy Lys (3:6, 6:3, 6:4) oraz Suzan Lamens (6:3, 6:2). 

 

W ćwierćfinale, w którym Biało-Czerwoni mierzyli się z Australią, Polka również nie zawiodła. Tym razem jej wyższość musiała uznać Maya Joint (6:1, 6:1).

Wynik meczu Świątek - Gauff poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Świątek - Gauff poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport
