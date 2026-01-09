Raszynianka w Australii prezentuje się znakomicie. W fazie grupowej okazała się lepsza od Evy Lys (3:6, 6:3, 6:4) oraz Suzan Lamens (6:3, 6:2).

ZOBACZ TAKŻE: Wielka walka Majchrzaka z mistrzem wielkoszlemowym! Zadecydował trzeci set

W ćwierćfinale, w którym Biało-Czerwoni mierzyli się z Australią, Polka również nie zawiodła. Tym razem jej wyższość musiała uznać Maya Joint (6:1, 6:1).

United Cup: Iga Świątek - Coco Gauff. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Gauff poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Świątek - Gauff poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport