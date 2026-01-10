United Cup: Polska - USA. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Obie reprezentacje znają się doskonale, ponieważ rywalizowały już dwukrotnie w krótkiej, bo zaledwie trzyletniej historii United Cup. W zeszłym roku doszło do konfrontacji w finale, w którym lepsi okazali się Amerykanie.

Ekipa ze Stanów Zjednoczonych ma chrapkę na obronę tytułu i trzeci triumf w historii. Z kolei Polacy chcą zrewanżować się za ubiegłoroczną porażkę, trzeci raz z rzędu awansować do wielkiego finału i powalczyć o premierowe zwycięstwo.

Jaki wynik meczu Polska - USA? Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - USA poznamy w sobotnie przedpołudnie. O rezultatach poinformujemy tuż po zakończonej rywalizacji.

KN, Polsat Sport