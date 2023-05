Emocji znów nie brakowało! Łódzkie siatkarki o krok od mistrzostwa Polski

ŁKS Commercecon Łódź wygrał z Developresem Bella Dolina Rzeszów 3:1 w trzecim meczu finału Tauron Ligi. Rywalizacja o złoty medal mistrzostw Polski toczy się do trzech wygranych spotkań, a łodzianki prowadzą 2—1. Czwarte starcie finału zostanie rozegrane w sobotę 13 maja w Rzeszowie.

Łodzianki zaliczyły udane otwarcie meczu (3:0, 10:7), a w środkowej części pierwszego seta dominowały na parkiecie i powiększyły przewagę do dziesięciu oczek (20:10). Gdy wydawało się, że pewnie wygrają seta, siatkarki Developresu ruszyły do odrabiania strat. W końcówce różnica zmalała do dwóch oczek, ale Aleksandra Gryka zamknęła seta skutecznym atakiem (25:22).

Zobacz także: Transfer medyczny w polskim klubie siatkarskim! Ogromne wsparcie przed decydującymi meczami

W drugim secie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskały siatkarki ŁKS (13:11, 18:15). Rzeszowianki odrobiły straty po zagrywce Weroniki Szlagowskiej (19:19), a końcówka przyniosła sporo emocji. Przyjezdne miały piłkę setową przy stanie 22:24, ale łodzianki doprowadziły do rywalizacji na przewagi i tę wojnę nerwów rozstrzygnęły na swoją korzyść (28:26).

Trzecią odsłonę obiecująco rozpoczęły siatkarki Developresu (6:10). Siatkarki ŁKS musiały gonić wynik i dopięły swego (15:15). Gra obu ekip trochę falowała, bo po czterech akcjach wygranych przez gospodynie, trzy kolejne punkty zapisały na swe konto rzeszowianki (15:18), ale chwilę później było już 18:18 po weryfikacji, która wywołała sporo kontrowersji. Końcówka tym razem dla Developresu, a ważne akcje kończyła Gabriela Orvosova, która ustaliła wynik na 22:25.

Gospodynie odzyskały inicjatywę niemal od początku kolejnego seta (10:6). W środkowej części seta rywalki nie były w stanie znaleźć patentu na skuteczną grę łodzianek, które powiększyły przewagę (16:10). W końcówce gospodynie miały już dziesięć oczek przewagi (21:11) i punktowały w kolejnych akcjach, świetnie prezentując się w bloku. Błąd rywalek dał im piłkę meczową (24:12), a kolejny w tym secie punktowy blok zakończył to spotkanie (25:13).

Najwięcej punktów: Valentina Diouf (20), Lana Scuka (16), Julita Piasecka (14), Kamila Witkowska (13), Aleksandra Gryka (12) – ŁKS; Gabriela Orvosova (14), Ann Kalandadze (12) – Developres. Dominacja łodzianek w punktowych blokach (19–9, 8 punktów Witkowskiej). MVP: Julita Piasecka (13/26 = 50% skuteczności w ataku + 1 blok).

ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów 3:1 (25:22, 28:26, 22:25, 25:13)

ŁKS: Julita Piasecka, Aleksandra Gryka, Roberta Ratzke, Lana Scuka, Kamila Witkowska, Valentina Diouf – Paulina Maj-Erwardt (libero) oraz Anastazja Hryshchuk, Angelika Gajer, Kinga Drabek, Martyna Grajber-Nowakowska. Trener: Alessandro Chiappini.

Developres: Katarzyna Wenerska, Ann Kalandadze, Magdalena Jurczyk, Gabriela Orvosova, Jelena Blagojević, Weronika Centka – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Weronika Szlagowska, Julia Bińczycka. Trener: Stéphane Antiga.

Wyniki meczów finałowych Tauron Ligi 2023:

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 2—1 dla ŁKS Commercecon Łódź



2023-05-03: ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów 1:3 (14:25, 25:18, 21:25, 16:25)

2023-05-07: Developres Bella Dolina Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (25:13, 25:18, 24:26, 23:25, 12:15)

2023-05-10: ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów 3:1 (25:22, 28:26, 22:25, 25:13)

2023-05-13: Developres Bella Dolina Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-05-17: ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów (środa, godzina 17.30) /ewentualnie.

WYNIKI MECZÓW TAURON LIGI SIATKAREK

RM, Polsat Sport