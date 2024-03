Nowy trener w klubie z Fortuna 1 Ligi! Prowadził reprezentację Polski

We wtorek 19 marca na oficjalnej stronie internetowej klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza pojawiła się informacja dotycząca nowego szkoleniowca polskiego klubu. Jak się okazuje, na ławce trenerskiej zespołu grającego na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce zasiadać będzie Marcin Brosz.

"Brosz to były piłkarz. Jest wychowankiem Górnika Knurów – późniejszej Concordii. Grał też w Szombierkach Bytom, Górniku Zabrze, GKS-ie Bełchatów, KS Myszków, Koszarawie Żywiec i Polonii Bytom. Po zakończeniu kariery został szkoleniowcem rezerw Polonii. Później poprowadził pierwszą drużynę. Uzyskał z nią promocję do ówczesnej drugiej ligi (teraz pierwszej). Cieszył się z niego też Andrzej Rybski, który później grał w Niecieczy. Kolejny awans zaliczył już jako trener Koszarawy Żywiec. W sezonie 2006/07 wszedł z nią do trzeciej ligi. W latach 2007 – 2009 pracował w ówczesnej drugiej lidze (obecna pierwsza) jako opiekun Podbeskidzia Bielsko-Biała. Zajął z nim szóste i czwarte miejsce" - można przeczytać.

Warto przypomnieć, że do niedawna Brosz prowadził młodzieżową reprezentację Polski.

"50-letni szkoleniowiec do września był trenerem reprezentacji Polski do lat 19. W PZPN pracował od stycznia 2022 roku. Z kadrą U-19 awansował na mistrzostwa Europy. Turniej rozgrywany był na Malcie. Podczas niego biało-czerwoni w grupie po zwycięstwie nad Maltą 2:0, remisie z Włochami 1:1 i porażce z Portugalią 0:2 nie weszli do fazy pucharowej. Kadra do lat 19 pod jego wodzą zagrała 13 razy. Zanotowała 6 zwycięstw, 3 remisy i 4 porażki" - napisano w oficjalnym komunikacie klubu z Niecieczy.

W swojej karierze Brosz prowadził już niejeden polski klub. Zasiadał na ławkach trenerskich takich zespołów jak Korona Kielce, Górnik Zabrze czy Piast Gliwice.