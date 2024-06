Kiedy i której mecz Hurkacz - Dimitrow w Roland Garros?

Z powodu deszczu Hurkacz na kortach im. Rolanda Garrosa od środy melduje się codziennie. Najpierw jego mecz w drugiej rundzie z Brandonem Nakashimą rozgrywany był na przestrzeni 30 godzin, a kolejny nieco krócej, bo 26.

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz na Roland Garros! 17-latka lepsza od byłej liderki rankingu

Hurkacz świetnie zaczął mecz z Shapovalovem. Już w drugim gemie przełamał rywala, co wystarczyło do wygrania partii 6:3. O losach drugiej zadecydował tie-brek. 27-letni wrocławianin był w nim bezbłędny, wygrywając 7-0.

W sobotę po wznowieniu gry potrzebował trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków. W efekcie Shapovalov wygrał trzecią partię 6:4. Później jednak dominacja podopiecznego trenera Craiga Boyntona nie podlegała dyskusji.

Hurkacz dobrze serwował i radził sobie z podaniem rywala. W efekcie po kilkunastu minutach prowadził 5:0. Kanadyjczyk nieco przedłużył spotkanie, ale Polak przy kolejnym własnym gemie serwisowym gładko je zakończył.

1/8 finału to najlepszy wynik Hurkacza we French Open. Poprzednio dotarł do tego etapu dwa lata temu.

Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 10. Bułgar Grigor Dimitrow, który ograł Belga Zizou Bergsa.

Hurkacz - Dimitrow. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Hurkacz - Dimtrow zostanie rozegrany w niedzielę 2 czerwca. Spotkanie Hurkacza z Dimitrowem zostanie rozegrane jako czwarte na korcie Suzanne Lenglen. Początek nie przed godziną 17.00.

BS, Polsat Sport, PAP