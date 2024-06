Pantery pokazały kły, ale musiały obejść się smakiem. Panthers z pierwszą porażką w sezonie

Pantery do starcia z faworyzowaną ekipą ze Stuttgartu podeszły bez kompleksów i po dwóch kwartach kibice na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu mogli mieć powody do radości. Gospodarze prowadzili z wicemistrzami Europy 20:14 i wydawało się, że są na najlepszej drodze, by zanotować kolejne zwycięstwo w European League of Football.

Niestety - w kolejnych dwóch kwartach do głosu doszli goście, którzy z nawiązką odrobili straty. Ostatecznie Panthers Wrocław ulegli Stuttgart Surge 34:44, ale zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie i z optymizmem mogą patrzeć na kolejne starcia w europejskich rozgrywkach.

Kolejne spotkanie w European League of Football wrocławskie Pantery znów rozegrają przed własną publicznością. W niedzielę 9-go czerwca o 13:00 na Stadionie Olimpijskim zmierzą się z zespołem z Austrii Vienna Vikings.

TG, Polsat Sport