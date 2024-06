Młodzi Polacy nie mają na czerwcowe zgrupowanie zaplanowanych meczów o stawkę. Zamiast tego zagrają towarzysko z Macedonią Północną. Ten mecz to element przygotowań do jesiennych spotkań eliminacyjnych. We wrześniu Biało-Czerwoni zmierzą się z Bułgaria, a w październiku - z Kosowem i Niemcami.

Po siedmiu z dziesięciu meczów Polacy są na drugim miejscu w grupie eliminacyjnej. Ustępują jedynie Niemcom, do których tracą jeden punkt. Trener Adam Majewski chce więc jak najlepiej wykorzystać czas w trakcie czerwcowego zgrupowania i przygotować swoich podopiecznych do decydujących batalii.

