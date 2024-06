W czwartek w półfinałach baraży Arka pokonała 4:2 Odrę Opole, a Motor okazał się po rzutach karnych lepszy od Górnika Łęczna.

ZOBACZ TAKŻE: Jose Mourinho oficjalnie w nowym klubie. Poprowadzi reprezentanta Polski

- Pierwszy krok za nami. Zrobiliśmy bardzo dużo, aby jak najlepiej przygotować do meczu z Odrą. Dziękuję prezesowi Marcinowi Gruchale, że umożliwił nam wyjazd na krótkie zgrupowanie do Gniewina, bo mieliśmy świetne warunki oraz pełną kontrolę nad piłkarzami – stwierdził Wojciech Łobodziński, trener Arki. .

Szkoleniowiec żółto-niebieskich wyjaśnił, że chodziło mu o to, aby mieć wpływ na regenerację, odżywianie oraz mentalną integrację zespołu. Zdradził, że skonsultował się z psychologiem i poszedł za jego radą.

- Zmieniliśmy podejście do treningów, bo wiedzieliśmy, że pod względem taktycznym za wiele nie będziemy w stanie zrobić. Były też wspólne posiłki, przeprowadziliśmy wiele rozmów, uważam, że to był klucz do tego, że w spotkaniu z Odrą wyglądaliśmy bardzo dobrze. Byliśmy mega intensywni, zdominowaliśmy przeciwnika i pomijając dwa stałe fragmenty, byliśmy zespołem znacznie lepszym – ocenił.

Żółto-niebiescy dwa razy zremisowali z Górnikiem Łęczna 0:0, natomiast Motor pokonali u siebie 2:0, a na wyjeździe zremisowali 2:2. Niespełna 42-letni szkoleniowiec nie ocenia, jaki rywal byłby lepszy dla jego zespołu.

- Nie rozważaliśmy tego w ten sposób i wykonaliśmy wstępną analizę dwóch przeciwników. Motor też będzie miał trudną regenerację, aczkolwiek ma szeroką kadrę. W obu spotkaniach mieliśmy z nim duże problemy, bo to zespół na wskroś piłkarski i powtarzalny. W meczu o wszystko mamy atut własnego stadionu oraz wspaniałe wsparcie kibiców. W spotkaniu z Odrą pokazaliśmy cechy wolicjonalne na wysokim poziomie, co też w finale może mieć znaczenie – podsumował.

- Cieszymy się, że przeszliśmy dalej, bo tworzymy zespół, który tworzy nowy rozdział historii klubu, który po raz pierwszy od 35 lat wygrał w ligowym meczu z lokalnym rywalem Górnikiem Łęczna i po 39 latach pokonał też Wisłę Kraków. Mam nadzieję, że jeszcze w niedzielę dopiszemy tę historię - dodał szkoleniowiec Motoru Mateusz Stolarski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.