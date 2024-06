Sabalenka nagle przemówiła po klęsce w Paryżu. Jedna deklaracja i wszystko jasne

Sabalenka w 1/4 finału French Open mierzyła się z Mirrą Andriejewą. Białorusinka, choć wygrała pierwszego seta 7:6, to w drugim i trzecim górą była 17-letnia Rosjanka, która po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału Wielkiego Szlema.

Po zakończeniu spotkania Białorusinka nie pojawiła się na oficjalnej konferencji prasowej. Zapowiedziano jednak, że do mediów zostanie wystosowany specjalny komunikat. Tak też się stało, a Sabalenka przekazała informacje na temat swojego stanu zdrowia.

"Fizycznie było mi trudno. Przez ostatnie dni zmagałam się chorobą żołądkową, więc było to dla mnie wyzwanie. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by dać sobie z tym radę" - napisała.

Po zakończeniu zmagań we French Open Sabalenka opublikowała w swoich mediach społecznościowych także post z podziękowaniami. Na koniec złożyła pewną deklarację.

"To był trudny dzień na korcie, ale opuszczam Paryż z podniesioną głową i zmotywowana, by wrócić silniejsza. Dziękuję Roland Garros za całą miłość i wsparcie, za rok znowu zatańczymy! Au revoir na teraz!" - napisała Białorusinka.

Sabalenka może być podwójnie rozczarowana swoim występem we Francji. Porażka w ćwierćfinale będzie kosztować ją utratę drugiego miejsca w rankingu WTA. W nadchodzący poniedziałek (10 czerwca) wiceliderką zestawienia zostanie Coco Gauff, która odpadła w półfinale Rolanda Garrosa. Amerykanka uległa Idze Świątek 2:6, 4:6.

