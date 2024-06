Aryna Sabalenka przerwała milczenie. Jest oficjalny komunikat

W środę 5 czerwca Sabalenka rywalizowała w ćwierćfinale French Open. Naprzeciwko Białorusinki stanęła Mirra Andriejewa. 17-latka sprawiła sporą niespodziankę, pokonując wiceliderkę rankingu w trzech setach.

Po zakończeniu spotkania Białorusinka nie pojawiła się na oficjalnej konferencji prasowej. Zapowiedziano jednak, że do mediów zostanie wystosowany specjalny komunikat. Został on opublikowany w nocy z środy na czwartek. Sabalenka przekazała informację na temat swojego stanu zdrowia.

"Fizycznie było mi ciężko. Przez ostatnie dni zmagałam się chorobą żołądkową, więc było to dla mnie wyzwanie. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by dać sobie z tym radę" - przekazano.

Sabalenka poinformowała również, że chce rozpocząć treningi na trawie najwcześniej, jak to będzie możliwe. Potwierdziła także, że ma zamiar wziąć udział w turnieju organizowanym przez WTA w Berlinie.