Wielkie zmiany u Sabalenki. Ta porażka będzie ją sporo kosztować

Aryna Sabalenka sensacyjnie przegrała z 17-letnią Mirrą Andriejewą i na etapie ćwierćfinału pożegnała się z wielkoszlemowym French Open. Białorusinka zmagała się z bólem brzucha, ale to bardzo dobra i konsekwentna gra rywalki nie pozwoliła jej na końcowy triumf.

Ta porażka będzie wiele kosztować 26-letnią zawodniczkę z Mińska. Straci aż 350 punktów rankingowych, a to sprawi, że nie utrzyma pozycji wiceliderki w notowaniu WTA. Jej miejsce zajmie Coco Gauff.

W wirtualnym rankingu Sabalenka ma obecnie 7788 "oczek" i tego dorobku już w tym turnieju nie powiększy. Amerykanka natomiast zgromadziła do tej pory 7988 punktów i wciąż ma szansę na zwiększenie tej liczby. By tak się stało, w półfinale Rolanda Garrosa musi pokonać Igę Świątek. A to, biorąc pod uwagę fakt, jaką formę prezentuje obecnie Polka (wygrała 6:0, 6:0 z Anastazją Potapową i 6:2, 6:0 z Marketą Vondrousovą), będzie zadaniem bardzo trudnym.

Jeśli jednak Gauff pokona Świątek, na jej koncie znajdzie się 8508 punktów. Jeżeli powiedzie jej się również w finale - wtedy stan jej rankingowego konta wyniesie 9208.

Nawet w przypadku triumfu 20-letnia Amerykanka nie wyprzedzi raszynianki, która posiada ponad 1000 "oczek" przewagi. W tym momencie na koncie tenisistki prowadzonej przez Tomasza Wiktorowskiego jest ich aż 10475.