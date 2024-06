Sensacja w Roland Garros! Sabalenka odpadła z turnieju

Od samego początku wiceliderka światowego rankingu zaznaczyła swoją przewagę, wygrywając dwa pierwsze gemy. Później w grę obu pań wdarła się dekoncentracja i zaczęły przegrywać własne podania. Poziom rywalizacji się wyrównał, a Białorusinka popełniała sporo błędów, które wywoływały u niej frustrację. Chwilowy kryzys wykorzystała 17-letnia Rosjanka, która wyszła na prowadzenie. Brak doświadczenia i nerwy dały się jej jednak we znaki, a doświadczona Sabalenka wróciła do gry. W pełnym emocji tie-breaku to ona okazała się lepsza.

Końcówka pierwszego seta kosztowała obie panie sporo nerwów. Dość powiedzieć, że obie przegrały swoje pierwsze podania w kolejnej odsłonie. Później wróciły do swojego poziomu i gra rozpoczęła się na nowo. Sabalenka coraz bardziej cierpiała na korcie, co odbijało się także na jej grze. 17-letnia rywalka wykorzystywała tę sytuację i po raz kolejny stanęła przed szansą na wygranie seta. Tym razem jednak potrafiła ją wykorzystać. O zwycięstwie miała zatem rozstrzygnąć trzecia partia.

A jej początek był najbardziej wyrównanym ze wszystkich dotychczasowych partii. Nerwowość i zmęczenie coraz bardziej udzielały się obu zawodniczkom, które coraz częściej efektowne wymiany kończyły uderzeniem w siatkę. Szczęście bardziej sprzyjało Andriejewej i po prawie 2,5 godzinach gry 17-letnia zawodniczka stanęła przed pierwszą w życiu szansą na awans do najlepszej "czwórki" Wielkiego Szlema. Postawiła kropkę nad "i" i - sprawiając ogromną niespodziankę - zameldowała się w półfinale.

O finał Sabalenka powalczy z Jasmine Paolini, która po emocjonującej rywalizacji wygrała z Jeleną Rybakiną, sprawiając tym samym niemałą niespodziankę . W drugim półfinale Iga Świątek zmierzy się z Coco Gauff.

Aryna Sabalenka - Mirra Andriejewa 1:2 (7:6 (5), 4:6, 4:6)