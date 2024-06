Radwańska wznowi karierę? Jest jasne stanowisko

Wciąż wśród kibiców pojawiają się pogłoski, iż do profesjonalnego grania ma wrócić Agnieszka Radwańska. Polska tenisistka zakończyła karierę 14 listopada 2018 roku, pozostawiając niedosyt w świecie tenisa. W sprawie wznowienia kariery przez "Isię" głos zabrał jej tata i wieloletni trener, Robert Radwański.

Agnieszka Radwańska profesjonalną grę w tenisa rozpoczęła w 2005 roku. W trakcie kariery trwającej trzynaście lat dwa razy zameldowała się w półfinale Australian Open, cztery razy w ćwierćfinale. We French Open najwyżej dotarła do 1/4 finału. Podczas Wimbledonu dwa razy grała w ćwierćfinale, dwa razy w półfinale i raz (2012) rozegrała finałowe spotkanie. W nim uległa Serenie Williams 1:6, 7:5, 2:6.

Kibice ujrzeli szansę na powrót Radwańskiej na kort, gdy inne gwiazdy, tj. Karolina Wozniacki czy Angelique Kerber, wróciły do tenisa po przerwach związanych z wychowaniem dzieci. Nadzieje sympatyków "Isi" przekreślił niedawno Robert Radwański - tata i wieloletni trener polskiej tenisistki.

- Agnieszka jest aktywna fizycznie. Gra w tenisa, w padla, uprawia inne sporty, chodzi na siłownię. Robi to jednak tylko po to, żeby utrzymać się w formie i dobrze się przy tym bawić, nie ma mowy o powrocie do takich obciążeń treningowych jak w czasach, gdy grała zawodowo. Żadnych szans - powiedział Robert Radwański w rozmowie z "Faktem".

Powrót po latach byłby utrudniony z kilku powodów.

- Tenis się zmienia, ewoluuje. Jest coraz szybszy, kiedyś było więcej gry kątowej, teraz przede wszystkim jest bum bum - spostrzegł.

Kibice Radwańskiej, którzy są stęskni za jej grą, mogą przygotowywać się do śledzenia zmagań w turnieju legend Rolanda Garrosa. "Isia" w parze z Francuzem Sebastienem Grosjeanem wystąpi w czwartek w mikście, natomiast w piątek rozpocznie rywalizację w deblu w duecie z Amerykanką Lindsay Davenport.

