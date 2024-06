Gauff usłyszała pytanie o Świątek i nie wytrzymała! "Potapowa to nie ja"

Iga Świątek idzie przez tegoroczny French Open jak burza. Polka jest już w półfinale, a w drodze do niego straciła ledwie jednego seta. Teraz jej rywalką będzie Coco Gauff - trzecia zawodniczka światowego rankingu. Podczas konferencji prasowej Amerykanka została zapytana o dyspozycję Świątek. Jej odpowiedź zaskakuje.

Iga Świątek to królowa Paryża. Polka doskonale czuje się na mączce, a na tej francuskiej - już zwłaszcza. Nad Sekwaną triumfowała trzykrotnie - w 2020, 2022 i 2023 roku. Teraz znów jest największą faworytką do zwycięstwa. Mecz po meczu potwierdza doskonałą dyspozycję.

Szczególnie dwa poprzednie spotkania były popisem w wykonaniu raszynianki. Anastazję Potapową Świątek rozbiła 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Nic do powiedzenia w konfrontacji z liderką rankingu nie miała także Marketa Vondrousova - zeszłoroczna mistrzyni Wimbledonu. Czeszka przegrała 0:6, 2:6, a spotkanie trwało 62 minuty.

Teraz, w półfinale, Świątek zmierzy się z Coco Gauff. Polka ma z Amerykanką świetny bilans pojedynków - wygrała 10 z ich 11 gier. Trzecia rakieta świata została zapytana o tę statystykę podczas konferencji prasowej w Paryżu.

- Słuchaj, ona jest oczywiście numerem jeden na świecie i wygrała ten turniej już trzy razy. Myślę, że po prostu podejdę do tego z pewnością siebie. Kiedy grałam z nią w Cincinnati, to podczas meczu nie myślałam: "Och, nigdy wcześniej jej nie pokonałam, nigdy nie wygrałam z nią seta". Więc nie mogę myśleć o przeszłości - odpowiedziała na pytanie polskiego dziennikarza Przemysława Pozowskiego z TOK FM Gauff.

Następnie Amerykanka dodała:

- Potapowa to nie ja. Nie jestem też Vondrousovą. To nic nie znaczy. Może mogłabym przegrać takim samym wynikiem, może nie, ale po prostu wejdę na kort i spróbuję wygrać. Nie mam nic do stracenia. Cała presja spoczywa na niej - stwierdziła zawodniczka.

Mecz Igi Świątek z Coco Gauff odbędzie się w czwartek.