Wszystkie liczby Igi Świątek. Jak doszło do zwycięstwa w Roland Garros?

Iga Świątek w drodze do triumfu w wielkoszlemowym French Open rozegrała siedem meczów, 15 setów, 123 gemy i jednego tie-breaka. Na korcie spędziła 10 godzin bez minuty. W sobotnim finale pokonała włoską tenisistkę Jasmine Paolini 6:2, 6:1.

Decydujący mecz trwał 68 minut. Trzy spotkania 23-letniej Polki w tegorocznej edycji zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa były krótsze.



Świątek wysoko poprzeczkę zawiesiła praktycznie tylko była liderka rankingu WTA Naomi Osaka, która najpierw zmusiła ją do rozgrywania jedynego tie-breaka, później wygrała seta 6:1, a w trzeciej odsłonie prowadziła już 5:2 i miała meczbola przy swoim serwisie. Polka ostatecznie wykaraskała się z opresji, ale na korcie spędziła niemal trzy godziny.

Pozostałe rywalki odprawiała dość gładko, a mecz z Rosjanką Anastazją Potapową, w którym nie straciła ani jednego gema, trwał rekordowo krótko - ledwie 40 minut. W dwóch spotkaniach minimalnie przekroczyła godzinę, m.in. w ćwierćfinale z Marketą Vondrousovą.

Czeszka - turniejowa "piątka" - to jedna z dwóch wysoko rozstawionych zawodniczek, jakie musiała w drodze do kolejnego triumfu w Paryżu pokonać podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego. Drugą była w półfinale grająca z "trójką" Amerykanka Cori Gauff. Paolini, która do tej pory była 15. na liście WTA, w stolicy Francji grała z "12".

Droga Igi Świątek do triumfu we French Open 2024:

1. runda

Świątek - Leolia Jeanjean (Francja) 6:1, 6:2

2. runda

Świątek - Naomi Osaka (Japonia) 7:6 (7-1), 1:6, 7:5

3. runda

Świątek - Marie Bouzkova (Czechy) 6:4, 6:2

1/8 finału

Świątek - Anastazja Potapowa (Rosja) 6:0, 6:0

ćwierćfinał

Świątek - Marketa Vondrousova (Czechy, 5) 6:0, 6:2

półfinał

Świątek - Cori Gauff (USA, 3) 6:2, 6:4

finał

Świątek - Jasmine Paolini (Włochy, 12) 6:2, 6:1

łączny czas spędzony na korcie: 9 godzin 59 minut

PAP