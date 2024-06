Ostatnie sprawdziany poszczególnych reprezentacji przed zbliżającym się Euro 2024 oraz kolejny mecz finałowy Orlen Basket Ligi pomiędzy Treflem Sopot a Kingiem Szczecin - to najważniejsze poniedziałkowe wydarzenia sportowe, a zarazem propozycje dla kibiców w ramówce sportowych kanałów Polsatu. Sprawdź plan transmisji na poniedziałek 10 czerwca.

Poniedziałek na ogół nie oferuje zbyt wielu sportowych wrażeń, ale nie tym razem! Dotyczy to przede wszystkich fanów futbolu oraz koszykówki.

Ci pierwsi będą mogli ekscytować się meczami towarzyskimi przed zbliżającym się Euro 2024 w Niemczech. To już ostatni dzwonek dla selekcjonerów, aby móc sprawdzić formę poszczególnych piłkarzy, natomiast dla nich samych ostatnia szansa, aby przekonać do siebie trenerów.

W poniedziałek 10 czerwca dojdzie m.in. do ciekawej konfrontacji Holandii z Islandią. "Oranje" to pierwszy grupowy rywal Polaków na Euro, natomiast Islandia niedawno sensacyjnie pokonała na Wembley reprezentację Anglii 1:0. Do tego Czechy zmierzą się z Macedonią Północną. Podsumowanie wszystkich poniedziałkowych spotkań kontrolnych w wieczornym magazynie skrótów.

Czy w późny poniedziałkowy wieczór poznamy mistrza Polski koszykarzy? Tego dnia bowiem odbędzie się już piąty mecz finałowy Orlen Basket Ligi pomiędzy Treflem Sopot a Kingiem Szczecin. W rywalizacji do czterech zwycięstw ekipa z północno-zachodniej części kraju prowadzi 3:1 i potrzebuje już tylko jednej wygranej do pełni szczęścia. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego parkietu, chociaż już raz na nim przegrali. Jak będzie tym razem?

Program TV - 10.06. Plan transmisji

Polsat Sport 1:

17:50: Mecz towarzyski - Czechy - Macedonia Północna

20:40: Mecz towarzyski - Holandia - Islandia

23:30: Mecze towarzyskie UEFA - skróty

Polsat Sport 2:

19:00: Orlen Basket Liga - studio przedmeczowe

19:50: Orlen Basket Liga - 5. mecz finałowy Trefl Sopot - King Szczecin

22:00: Orlen Basket Liga - studio pomeczowe

Polsat Sport Premium 1:

19:50: Orlen Basket Liga - 5. mecz finałowy Trefl Sopot - King Szczecin

23:30: Mecze towarzyskie UEFA - skróty

Redakcja, Polsat Sport