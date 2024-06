Polska - Turcja to ostatni mecz towarzyski Biało-Czerwonych przed Euro 2024. Jak wypadnie próba generalna? Relacja live i wynik na żywo z meczu Polska - Turcja na Polsatsport.pl.

Adam Buksa przyznał, że każde zwycięstwo napędza i stanowi potwierdzenie dobrej pracy wykonanej na treningach, więc nikogo nie powinno dziwić, że nastroje w piłkarskiej reprezentacji Polski po piątkowym 3:1 z Ukrainą są pozytywne i optymistyczne. "Z Turcją też chcemy wygrać" - zadeklarował.

- Jesteśmy zadowoleni po meczu z Ukrainą. Zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze, sam też jestem zadowolony ze swojej postawy. Są oczywiście rzeczy do poprawy, ale chyba generalnie są powody do optymizmu - ocenił Buksa na konferencji prasowej w Warszawie.

Jak zaznaczył, każde zwycięstwo napędza, dodaje wiary, ale pewność siebie kadrowicze budują też na co dzień.

- Pewność siebie budujemy każdym treningiem, każdą odprawą, wspólnym posiłkiem i wtedy, kiedy przebywamy we własnym gronie, rozmawiamy, itd. To wszystko temu służy, a atmosfera w kadrze jest naprawdę dobra. Jednocześnie twardo stąpamy po ziemi, ale też znamy naszą wartość, wiemy, że stać nas na wygrywanie takich meczów, jak ten z Ukrainą, więc to nie była jakaś niespodzianka, przynajmniej dla nas. Z Turcją też chcemy wygrać, każde zwycięstwo napędza, daje potwierdzenie dobrej pracy wykonanej na treningach - powiedział.

Buksa spotkanie z Ukrainą rozpoczął w podstawowej jedenastce, a jego partnerem w ataku był Arkadiusz Milik. Wielu ekspertów oceniło, że to między nimi miała się rozegrać rywalizacja o miejsce w 26-osobowej kadrze na Euro 2024, ale napastnik Juventusu Turyn już w drugiej minucie doznał poważnej kontuzji.

- Bardzo mi przykro z powodu Arka, mieliśmy zresztą okazję zamienić kilka zdań podczas kolacji. Sam przechodziłem przez coś podobnego przed mundialem w Katarze, więc wiem, jak bardzo to może boleć. Na pewno jednak na nasz występ nie patrzyliśmy przez pryzmat rywalizacji wewnętrznej, nic z tych rzeczy, nie o to chodzi w drużynie narodowej. Po prostu wystąpiliśmy razem w ataku, chcieliśmy razem grać dla reprezentacji, strzelać do tej samej bramki - tłumaczył.

W przypadku 27-letniego zawodnika, który w minionym sezonie ligowym uzyskał 16 goli dla tureckiego Antalyasporu, mistrzostwa Europy w Niemczech będą pierwszym wielkim turniejem. Przed Euro 2021 został pominięty przez ówczesnego selekcjonera Paulo Sousę, a z mistrzostw świata w Katarze półtora roku temu wyeliminowała go kontuzja.

- Przyznam, że nie wiem, gdzie będę grał w następnym sezonie. Skupiam się na reprezentacji. Jednocześnie nie traktuję ME jako okna wystawowego. To wielkie wydarzenie z perspektywy kraju, reprezentacji i tak trzeba do tego podchodzić, a nie patrzeć przez pryzmat realizacji osobistych celów, choć dobre występy na pewno pomagają - wspomniał.

Buksa był chwalony za występ przeciw Ukrainie - dobrze współpracował z pomocnikami, potrafił przytrzymać piłkę, dobrze spisywał się tyłem do bramki. Nie zgadza się jednak z dość jednowymiarową oceną swoich piłkarskich walorów.

- Mam więcej możliwości niż gra głową i rozpychanie się. Nie zgadzam się z taką jednowymiarową oceną. Oczywiście, gram tam i tak, jak chce selekcjoner, ale na pewno mam większy wachlarz możliwości niż tylko gra tyłem do bramki czy walka w powietrzu. Chcę pokazać, że mogę odgrywać większą rolę w kadrze - dodał Buksa.

O szansach biało-czerwonych na niemieckich boiskach nie mówił wprost, ale podkreślił, że na turniej mistrzowski należy jechać po... puchar.

- Naszym celem jest dobra gra, jak najwięcej punktów postaramy się zdobyć, ale prawda jest taka, że celem powinien być puchar. I nie mówię tego ironicznie, tylko poważnie. Jak się jedzie na turniej mistrzowski, to powinno się mierzyć jak najwyżej, celować w zwycięstwo. Nas stać na pewno na wygrywanie z teoretycznie lepszymi, musimy to pokazać na boisku i zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi - powiedział.

Z racji występów w Turcji Buksa dużo wie o poniedziałkowym rywalu polskiego zespołu.

- Znam dobrze sporą grupę piłkarzy z kadry tureckiej. Jest tam trochę doświadczonych graczy, a trochę młodych, bardzo utalentowanych, którzy potrafią dużo zrobić z piłką na boisku. Na pewno czeka nas interesujący mecz - podsumował.

Polska - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Spotkanie Polska - Turcja odbędzie się w poniedziałek o godz. 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Relacja live z meczu Polska - Turcja na Polsatsport.pl.

