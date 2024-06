Tak będzie wyglądać grupa Polaków na igrzyskach? To byłby koszmar!

Z dnia na dzień odliczamy niecierpliwie czas do rozpoczynających się niebawem igrzysk olimpijskich w Paryżu. W nich nie zabraknie rzecz jasna reprezentacji Polski siatkarzy, którzy niebawem poznają potencjalnych, grupowych rywali w zmaganiach w stolicy Francji. Niewykluczone, że podopieczni Nikoli Grbicia trafią do tzw. grupy "śmierci".

O podziale na koszyki, który z kolei zadecyduje o obsadzie poszczególnych grup na igrzyskach w Paryżu zadecyduje ranking FIVB. Przypomnijmy, że w turnieju olimpijskim udział weźmie 12 reprezentacji, które zostaną podzielone na trzy czterozespołowe grupy.

Przed losowanie dojdzie do podziału na koszyki - od teoretycznie najmocniejszych do najsłabszych drużyn. W pierwszym na pewno znajdzie się Francja, która jest gospodarzem igrzysk. Oprócz niej będą tam dwie najwyżej rozstawione ekipy w rankingu FIVB. Wszystko wskazuje na to, że będą to Polacy oraz Włosi. A to z kolei oznacza, że wspomniane reprezentacje na pewno nie trafią na siebie w grupie.

Do każdej z nich zostanie dokooptowana jedna drużyna z każdego z trzech pozostałych koszyków. I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa. Gdyby podział na koszyki miał być ustalony na podstawie obecnego rankingu (stan na 10 czerwca), wówczas w drugim znalazłyby się reprezentacje Brazylii, USA oraz Japonii, w trzecim Argentyny, Serbii i Kuby, a we czwartym Niemiec, Kanady i Egiptu.

Dlaczego akurat Egipt, mimo że ten w rankingu zajmuje odległe 19. miejsce? Tutaj decyduje klucz geograficzny, ponieważ na igrzyskach musi zagrać najwyżej rozstawiona ekipa z Afryki.

I tak oto Polska w najgorszym wypadku mogłaby już w fazie grupowej trafić na Brazylię lub USA, Argentynę lub Serbię oraz Niemcy dowodzone przez Michała Winiarskiego. Bardziej optymistyczny scenariusz zakłada wylosowanie z drugiego koszyka Japonii, a następnie Kuby i Egiptu. O finalnym podziale na koszyki zadecyduje ranking FIVB po trzecim turnieju Ligi Narodów.

O tym, jak będą wyglądały grupy na igrzyskach przekonamy się już podczas turnieju finałowego Ligi Narodów w Łodzi w dniach 27-30 czerwca, kiedy przeddzień zmagań zostanie przeprowadzona ceremonia losowania.

Prawdopodobny podział na koszyki podczas losowania grup na igrzyska (stan na 10 czerwca):

Koszyk I: Polska, Francja, Włochy

Koszyk II: Brazylia, USA, Japonia

Koszyk III: Argentyna, Serbia, Kuba

Koszyk IV: Niemcy, Kanada, Egipt

Potencjalna grupa "śmierci": Polska, Brazylia, Argentyna, Niemcy

Potencjalna grupa "marzeń": Polska, Japonia, Kuba, Egipt