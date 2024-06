Polacy spisują się w Lidze Narodów bez zarzutów, mimo że Grbić żongluje składem, stawia na zmienników, a docelową imprezą w tym roku są igrzyska. Przed Biało-Czerwonymi jeszcze jeden turniej VNL - w słoweńskiej Ljubljanie. Potem czeka ich turniej finałowy w Łodzi, gdzie jako gospodarze mają w nim zapewniony udział. Próbą generalną przed olimpijskimi zmaganiami w Paryżu będzie Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera.

Serbski szkoleniowiec nie ogłosił jeszcze kadry na igrzyska, ale wielu ekspertów oraz dziennikarzy jest przekonanych, że niespodzianek nie będzie i doświadczony trener postawi na sprawdzonych zawodników. Wszak do stolicy Francji może zabrać jedynie 13 siatkarzy.

W tym gronie najprawdopodobniej nie zabraknie tercetu Leon, Zatorski, Bieniek. Absencja któregokolwiek z nich byłaby niewątpliwie wielkim zaskoczeniem - nawet jeżeli wciąż borykają się z powrotem do pełni zdrowia, a ich dyspozycja może być zagadkowa.

- Nie są na sto procent zdrowi. To jednak problem wszystkich topowych zawodników z różnych krajów. Grają po prostu za dużo w klubie i w reprezentacji. To tworzy u nich chroniczny stan zapalny, którego nie można wyleczyć. Dla mnie ważne, że cała trójka już trenuje normalnie. Krok po kroku będą wracać do jak najwyższej formy. Jeśli damy radę sprawić, żeby byli na tyle zdrowi, by mogli wykonywać swoją pracę, to będę usatysfakcjonowany - przyznał otwarcie Grbić, cytowany przez portal WP Sportowe Fakty.

Letnie igrzyska olimpijskie wystartują oficjalnie 26 lipca. Turniej siatkarski rozpocznie się dzień później i potrwa do 11 sierpnia.