Trybuny oszalały. Sensacja w Lidze Narodów! Nie mają czego szukać w Polsce?

W sobotni późny wieczór czasu polskiego doszło do dużej niespodzianki w rozgrywkach Ligi Narodów siatkarzy. Reprezentacja Kanady wygrała bowiem ze Stanami Zjednoczonymi 3:1. Porażka tych drugich mocno komplikuje ich udział w turnieju finałowym w Polsce. Wiele wskazuje na to, że giganta może zabraknąć w decydujących zmaganiach VNL.

Derby Ameryki Północnej przyniosły wiele emocji i zaskakujący rezultat. Już pierwszy set pokazał, że Kanada chce wykorzystać atut własnego parkietu i gorące wsparcie licznej publiczności. Warto bowiem podkreślić, że jeden z dwóch turniejów VNL drugiego tygodnia odbył się w Ottawie i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców. Gospodarze wygrali premierową odsłonę 25:16.

Dla Amerykanów był to ostatni mecz tego turnieju. Przystąpili do niego po zwycięstwie z Serbią 3:1, ale byli wyraźnie rozbici. Do lepszej gry wrócili w drugiej partii, którą zwyciężyli pewnie 25:19. Prawdziwe emocje dopiero nadeszły.

Dwa kolejne sety to zażarta walka aż do samego końca. W obu przypadkach musiała zadecydować gra na przewagi - za każdym razem na korzyść Kanadyjczyków, którzy triumfowali odpowiednio 26:24 oraz 28:26, doprowadzając do ekstazy swoich fanów. Tym samym drużyna spod znaku liścia klonowego odniosła czwarte zwycięstwo w Lidze Narodów w siódmym meczu i w tym momencie znajduje się na miejscu premiującym awansem do turnieju finałowego w Łodzi. Przed nią jeszcze jedno spotkanie na własnym parkiecie - z Serbią w poniedziałek o północy czasu polskiego.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Amerykanów, którzy najwidoczniej totalnie "odpuszczają" rozgrywki VNL, skupiając się na jak najlepszych przygotowaniach do igrzysk w Paryżu. Świadczy o tym ich mizerny bilans trzech wygranych i aż pięciu porażek. Wiele wskazuje na to, że siatkarskiego giganta zabraknie w Polsce. Przed nimi jeszcze trzeci, ostatni turniej Ligi Narodów, w którym mogą podreperować swój dorobek i rzutem na taśmę dostać się do topowej ósemki rozgrywek.

Kanada - USA 3:1 (25:16, 19:25, 26:24, 28:26)